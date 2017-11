Košarkarji Petrola Olimpije so v zadnjih dveh krogih lige Aba zabeležili dve zmagi in se z dna razpredelnice povzpeli do sredine. V prejšnjem nastopu so doma premagali MZT Skopje, tokrat pa so slavili v gosteh, in sicer pri Partizanu, ki je bil do tega kroga med najbolj vročimi ekipami lige, saj je zmagal na petih od zadnjih šestih tekem.

In tudi proti Petrolu Olimpiji je odlično začel. Že po petih minutah je imel deset točk prednosti. Ljubljančani se seveda niso predali. Počasi so nižali zaostanek, se že v prvem polčasu približali na nekaj košev zaostanka, v vodstvo pa so se prvič prebili v 29. minuti pri 57:56. Od tu dalje sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, v odločilne zadnje minute pa je z minimalno prednostjo vstopila Petrol Olimpija.

Devin Oliver je zadel dve ključni trojki, zelo pomemben je bil koš Dražena Bubnića za 74:71, s črte prostih metov pa sta mirno kri ohranila najboljši igralec tekme Jan Špan (20 točk, trojke 6:11, 5 podaj) ter Domen Lorbek devetnajst sekund pred koncem za končni rezultat 78:77. V zadnjem napadu je poskus za zmago Partizana zgrešil Novica Veličković.

Kljub zmagi Ljubljančani z nestrpnostjo pričakujejo reprezentančni odmor, v katerem si bodo napolnili baterije, saj je bila to njihova enaindvajseta tekma v dobrem mesecu in pol, ter zacelili nekaj poškodb, predvsem prvega organizatorja igre Talorja Battla, ki manjka že več kot en mesec. Do premora pa jih čez manj kot 48 ur čaka še preizkušnja v ligi Nova KBM s Šentjurjem. Ligo Aba bodo nadaljevali 3. decembra doma s FMP.