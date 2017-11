Ker so košarkarji Olimpije v grško prestolnico za tekmo 6. kroga Fibine lige prvakov prispeli že v torkovih popoldanskih urah, so večer izkoristili za ogled evroligaške tekme med Panathinaikosom in Himkijem. V povsem drugačnem vzdušju so se Ljubljančani naslednji dan v isti dvorani pomerili z AEK, zmaga pa je tudi v tem primeru ostala doma.

Trener Olimpije Gašper Okorn je po zmagi proti MZT dejal, da se v Atene podajajo sproščeno. To se je na začetku obračuna tudi pokazalo, ko so zmaji predvsem zaradi moštvene igre v napadu diktirali tempo. A bolj je skrbela igra v obrambi, ki je praktično ni bilo. Košarkarji AEK so namreč brez težav prihajali do točk, po večini iz povsem odprtih metov. Ko je Olimpiji v zaključku prve četrtine prvič zaškripalo v napadu, je AEK prišel do delnega izida 11:0, nekaj trenutkov pozneje pa še do 10:0. Grško moštvo se je kar naenkrat znašlo v visoki prednosti, še naprej pa brez pretiranih težav polnilo obroč nasprotnika. Zdelo se je, da bo obračun že do glavnega odmora odločen, a je Okorn po eni izmed minut odmora ob povzdignjenem glasu le dosegel, da so njegovi košarkarji zaigrali nekoliko bolj agresivno in ob polčasu zaostajali za glede na razmere znosnih enajst točk.

A jasno je bilo, da bi morala Olimpija v nadaljevanju za preobrat zaigrati kot prerojena, česar pa sinoči v Atenah ni bil sposobna. Obramba je bila še naprej porazna, AEK je do skokov v napadu prihajal, kadar si je to zaželel, in na koncu pristal pri 18, Ljubljančani pa so na celotnem obračunu izgubili kar 20 žog. Ob taki statistiki je jasno, da kakšen drugačen razplet od visokega poraza ni bil mogoč. S petim porazom na šestih tekmah je Olimpija pristala na dnu skupine C v Fibini ligi prvakov in si še pokvarila možnosti za napredovanje v drugi del tekmovanja, kamor vodijo prva štiri mesta. A vse še vseeno ni izgubljeno, saj je do konca skupinskega dela tekmovanja še osem krogov.

Fibina liga prvakov, preostali izidi 6. kroga: Rosa Radom – Strasbourg 63:74, Banvit – Estudiantes 82:80, Venezia – Bayreuth 70:67.