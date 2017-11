Igralci slovenske lige z izjemo reprezentantov U-21 te težave nimajo. Tako in tako redko kdo iz lige igra v reprezentanci, poleg tega pa je ob oportunističnem mečkanju gospoda Mijatovića pri izbiri selektorja slovenska reprezentanca izpustila priložnost, da odigra kako pripravljalno tekmo. Pa bi verjetno bila nadvse koristna. No, tradicionalno se posvetimo predvsem domačim parom.

Ankaran pričakuje Celje, ki je v minulem krogu proti nikakor slabemu Rudarju potrdilo pravilnost svoje smeri. Shladilo se je in igrišča so postala slaba, še bolj bo odločal motiv in Celjani v primerjavi z gostitelji se zdijo poletnejši kolektiv. Čista dvojka, vredna 1,85, se zdi smiselna. Triglav doma pričakuje stare rivale Aluminij, od katerih ni pričakovati, da bodo bezljali. Triglavu, ki sam rad počaka na kakšno polkontrico, to ne ustreza najbolj. Pričakovati je izenačeno tekmo z manj od 2,5 gola, kar je še vedno vredno 1,75. Močno oziroma »tipično prvenstveno« tekmo je pričakovati tudi v Velenju, kamor prihaja Gorica. Obe ekipi sta v zadnjem kolu doživeli neljuba poraza: Rudar v gosteh proti Celju, Gorica pa doma s Triglavom. Oboji so sposobni drugemu dati gol, za kar je na voljo 1,69. V ponedeljkovi tekmi med Domžalami in Krškim kaj drugega od zmage stabiliziranih domačinov ni pričakovati, vendar pa 1,35 na domačo zmago težko poteši apetite. Kaj višjega bo treba poiskati. Tudi rezervna možnost »več golov« je nizka (1,55), tako da bo treba igrati kaj bolj tveganega. Recimo 1,86 na to, da bodo domačini zmagali z dvema goloma razlike.

Na tujem je med vikendom par derbijev. Tudi Atletico Madrid – Real Madrid. Oboje pestijo motnje. Atletico kot da je blago iztrošen format, Realu pa Ronaldo ne nosi tistega, kar je včasih. A prej dvoznak na Real kot na Atletico. Podobno se zdi za 1,66 vreden dvojni znak na Marseille proti Bordeauxu. Pa še nekaj o derbiju vikenda Roma – Lazio. Prej Roma, čeravno tudi lovljenje ničle ne bi bilo neumno.