Protesti, ker najbolj seksi moški na svetu ni Idris Elba

Revija People je tako kot vsako leto objavila seznam najbolj seksi moških na svetu. Letos je to postal country superzvezdnik Blake Shelton, tudi žirant v ameriškem resničnostnem šovu The Voice, po svetu pa najbolj znan kot fant Gwen Stefani, s katero sta ravnokar skupaj zapela tudi pesem You Make It Feel Like Christmas. Shelton je ob razglasitvi dejal, da se ima prav Gwen Stefani zahvaliti, da ga je spremenila v seksi moškega, saj ga je naučila samozavesti. Letošnja razglasitev je povzročila kar nekaj negodovanja. V resnici še več kot lanska, ko so za najbolj seksi moškega na planetu izbrali Dwayna Johnsona. Tudi letos splet ni bil prizanesljiv do zmagovalca, saj so v komentarjih zapisali tudi opazke, da je še brokoli bolj seksi kot Blake Shelton. Še bolj je tvitarje razburilo to, da za najbolj seksi moškega na svetu še nikoli ni bil razglašen Idris Elba. Pravzaprav je bil od leta 1985, ko podeljujejo naziv najbolj seksi moški na planetu, le enkrat temnopolt, in sicer leta 1996 Denzel Washington. Komentarji na twiterju so se zedinili, da je Elba verjetno izginil s planeta, zato ne more biti najbolj seksi, ali pa so tudi to glasovanje nadzirali Rusi. Med argumenti, zakaj bi moral najbolj seksi moški postati Idris Elba, je tudi ta, da je za to le en razlog: zaradi njega je bil seksi celo bivol iz risanke Zootopia, ki mu je posodil glas.