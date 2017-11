Tina Maze je po več mesecih ugibanja, zakaj nosi ohlapna oblačila in objavlja citate o svobodi, nosečnost v ponedeljek potrdila kar sama. Na družbenih omrežjih je objavila fotografijo, pod katero je v slovenskem, italijanskem in – da ne bo dvom – še v angleškem jeziku zapisala, da je v štiriindvajsetem tednu ter da sta z Andreo Massijem presrečna. Lahko bi ugibali, zakaj Massi na posnetku čepi na drevesni veji, in v tem primeru predvidevali, da je prispeval k boljši kompoziciji, morda pa tudi pokazal, da se zna v življenju in svoji partnerici prilagajati tudi sicer.

Novica je zaradi časovno neugodnega naznanila obšla tedenske tabloidne izdaje, a ne dvomimo, da se bodo temi v prihodnjem tednu začeli posvečati vsaj tako redno in podrobno kot nosečnosti Tanje Žagar. Tednikom je zaradi istega razloga ušla tudi analiza predsedniških volitev, so pa v Suzy kljub vsemu pripravili natančnejšo astrološko karto obeh kandidatov drugega kroga. Tam smo izvedeli, da je vse, kar vidimo po televiziji, zapisano tudi v zvezdah. Borut Pahor je po horoskopu lev in zato rad v središču pozornosti, Saturn v šesti hiši pa med drugim razkriva, da je discipliniran, zagrizen deloholik in nagnjen k »špartanskemu klesanju telesa«. Zvezdna postavitev Marjana Šarca kaže, da je včasih lahko preveč resnoben in črnogled in v sebi nima »niti kaplje pahorjevske varietejske note«. S tem se gotovo ne bi strinjali vsi, ki pogrešamo Ivana Serpentinška, še manj pa njegova žena, ki je za spletni portal Žurnal24 povedala, da jo je pritegnil prav njegov smisel za humor, in med drugim razkrila, da si srajce lika sam.

Intelektualci pozdravili filmske, drugi pa vinarske novosti Kakor koli, predvolilnega cirkusa je konec in varietejski mojster – še prihodnjih pet let pa tudi predsednik države – Borut Pahor se je te dni zmagoslavno udeležil prireditve Obrtnik in podjetnik leta 2017 na Brdu pri Kranju, kjer so se ob kanapejih družili z vplivneži iz gospodarstva in politike, med drugim z nekdanjo predsednico vlade Alenko Bratušek in zunanjim ministrom Karlom Erjavcem. Približuje se konec leta in scena je tudi sicer z vsakim dnem bolj naklonjena družabnostim – intelektualci estrade, ki radi gledajo filme, so se prejšnji teden zbrali na odprtju 28. ljubljanskega filmskega festivala Liffe, kjer so pozdravili dva tedna predvajanja presežkov svetovne filmske produkcije. Med gosti se je znašlo toliko znanih obrazov, da jih nima pravega smisla naštevati, kaže pa omeniti, da Demeter Bitenc niti tokrat ni izpustil priložnosti za večerno druženje in se fotografiral celo z legendarnim Radetom Šerbedžijo. Ta je bil prejšnji teden očitno precej razpoložen za kramljanje s slovenskimi kolegi, saj se je oglasil tudi na premieri predstave Mladinskega gledališča z naslovom Slovenska popevka. Kogar bolj od filmskih zanimajo vinarske novosti, se je konec tedna lahko udeležil enega od množičnih martinovanj po slovenskih mestih. Ljubljana je praznik zaznamovala s festivalom mladih vin Vinska pot, kjer so obiskovalci od zabavnega programa dočakali samo folklorne plesne točke, v Kranju so medtem ponudili možnost fotografiranja z županom Boštjanom Trilarjem in za nastop najeli pevko Alenko Gotar. Kot smo vajeni, je bilo več veselja v Mariboru, kjer so mlademu vinu v čast središče mesta odstopili nastopu Gadov in Čukov.