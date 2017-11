Na skrivaj sta se poročila v četrtek v New Orleansu. Tema poroke je bila pravljica Lepotica in zver. Rumeni mediji so njuno poroko mimogrede označili za največjo poroko slavnih leta. Morebiti ni bila najbolj razkošna, je pa imela gotovo najbolj slaven seznam povabljencev. Čeprav so jo opisali kot poroko v krogu družine in prijateljev, je to pomenilo, da so bili med svati seveda Venus Williams, Kim Kardashian, Eva Longoria, Anna Wintour in Beyonce s soprogom Jayem Z, za nameček pa je s seboj pripeljala še mamo. Med gosti je bila tudi teniška igralka Caroline Wozniacki z zaročencem košarkarjem Davidom Leejem. Svatje so v maniri New Orleansa na ulici spili koktajl ob zvokih godbe na pihala, ulica pa je bila v ta namen zaprta za promet.

Mladoporočenca sta pred poroko noč preživela ločeno: gospod Ohanian je bil v hotelu, gospa Williams pa v najeti hiši. Ženin je na kraj poroke prišel kar v kratkih hlačah in športnih copatih, a se je za dogodek seveda preoblekel. Za zdaj se še ne ve, kakšno obleko je imela Serena, saj je imel ekskluzivno pravico do fotografiranja le Vogue. Na večerji pred poroko je nosila črno Versacejevo obleko in superge, kar je z veseljem objavila na spletu.