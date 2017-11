Zidovi in okna: In zaživel sem sredi mehurčka

V pesmi Mending the Wall (Popraviti zid) Robert Frost pravi, da obstaja nekaj, »kar ne ljubi zidov«, in ta nekaj zidove postopoma razpoka, uničuje in ruši, kar najjasneje opazimo zlasti potem, ko mine zima. Frost nam to pove že v prvi vrstici pesmi in v nadaljevanju, nekaj verzov kasneje, beremo, kar sosed, osrednji glas pesmi, ponovi in s čimer pesem zaključi: »zidovi so dobri sosedje«.