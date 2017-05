S takratno ženo, ameriško slikarko, sva se v obrobno četrt vasi na jug osrednjega dela Mehike preselila, da bi slikala in pisala. Našla sva zapuščeno hišo in jo obnovila. Po vaških cestah so se sprehajale kokoši, sestradani psi in krave, ki so med zidovi hiš iskale ostanke požgane trave.

V naslednjih tednih in mesecih je Tomas postal del najine male družine. Star je bil 78 let, bolehal je za rakom, ki se je pojavljal in izginjal že zadnjih 25 let in mu je najprej odnesel del čeljusti, kasneje pa tudi ramo, ki jo je izgubil po nekem padcu, medtem ko je poskušal urediti svoj vrt in je ta rama »odšla jebemosunce nekam«.

* * *

Približno petnajst let po opisanem srečanju sem živel na severu centralnega dela Mehike v mestecu, ki se je vrezovalo v napol puščavsko vzpetino pod tako žarečim modrim nebom, da si ga človek težko predstavlja. V to kolonialno mesto so se vse od petdesetih let 20. stoletja zgrinjali pribežniki iz anglosaškega sveta: vojaki iz druge svetovne vojne, veterani korejske in vietnamske vojne, beatniki, hipiji, japiji. V tem mestu je umrl Neal Cassady – mnogi ga poznajo kot literariziranega junaka Kerouacovega romana Na cesti – ki je v zgodnjih jutrih štel speče ob železniških tirih. Mnogi, ki so v ta kraj prispeli, so v njem tudi ostali in sčasoma začeli po izčiščenih, kamnitih, tlakovanih ulicah za sabo vleči svoje dobre, slabe in stare kosti; v tem mestu sem se naučil s precejšnje razdalje – tudi do treh blokov – zaznati top udarec padlega telesa starca na ulici.

»Utrujena sem od tolikšne množice starcev,« se mi