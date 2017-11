Ruski kapetan moštva Washington Capitals je svojo idejo za pravo ekipo, poimenovano »Putin Team«, že razširil na instagramu, z napovedjo družbenega gibanja v podporo ruskemu predsedniku. »Osebni dosežki in medalje, to je lepo, a pri hokeju, kot tudi sicer, je pomembno, da imaš ekipo. Zadnje čase v zahodnem tisku opažam prispodobe o Putinovi ekipi. In da veste, rad bi bil član te ekipe. Nikoli nisem skrival svojega odnosa do našega predsednika in vselej sem ga odkrito podpiral,« je Ovečkin zapisal in dodal, da je zanj biti v Putinovi ekipi enako kot obleči dres ruske državne reprezentance z zavestjo, da vsa nacija navija zate. Novinarje je seveda takoj zanimalo, ali to pomeni, da podpira Putinove politične ideje. »Ne gre za politiko, ne maram za politiko. Samo podpiram mojega predsednika in domovino.

Tudi Američane, če pridejo v Rusijo, zanima, kaj se dogaja v ZDA,« je razpredal. Sicer se že od letošnje pomladi jezi, ker je NHL objavila, da svojim igralcem ne bo dovolila nastopa za nacionalne reprezentance na bližajočih se zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji. Ovečkin je že v enem od intervjujev pred leti zatrjeval, da sta si z Vladimirjem Putinom tako blizu, da ima njegovo domačo telefonsko številko, ob lanski poroki z manekenko Nastjo Šubskajo pa sta mladoporočenca poleg predsednikove osebne čestitke prejela tudi njegovo poročno darilo. Skrbi, kako bodo na njegovo podporo Putinu prek spletnega omrežja, ki se ji je med drugim pridružil sonarodnjak Evgenij Malkin iz rivalskega moštva Pittsburgh Penguins, reagirali ameriški navijači, pa je odpravil z izjavo, da ni storil nič drugega, kot le izrazil svoja čustva do okolja, iz katerega prihaja in kjer živijo njegovi najbližji.