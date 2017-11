Obtožnica Popoviča, ki ga je danes na sodišču spremljalo več kot 20 podpornikov, bremeni zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi družbi Serming ob prodaji občinskih zemljišč leta 2007, pri čemer sta direktorica občinske uprave Sabina Mozetič in cenilec Rajko Srednik obtožena pomoči pri storitvi omenjenega kaznivega dejanja. Popovič je bil v tej zadevi leta 2014 obsojen na zaporno kazen, a je višje sodišče nato sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje.

Ob pogostih odsotnostih župana iz zdravstvenih razlogov je sodni postopek dodatno zapletel odstop sodnice porotnice v prvi polovici letošnjega leta, zaradi česar se je moralo sojenje danes začeti pravzaprav od začetka. Po odstopu porotnice v primeru kopališče je sicer septembra že zastaral sodni pregon zoper Popoviča v tej zadevi, medtem ko bo Serming zastaral prihodnje leto.

Zagovornika je zanimalo, ali so bili sodniki porotniki kdaj člani komunistične stranke Popovičev zagovornik Stojan Zdolšek, ki je med drugim opozoril, da obtoženci v ponovljenem sojenju niso imeli na voljo predobravnavnega naroka, je od sodnikov porotnikov in nadomestnih porotnikov, tako kot že pri prejšnji sestavi senata, želel izvedeti, če so bili kdaj člani komunistične stranke oz. njene naslednice SD. Prav tako ga je zanimalo, če so seznanjeni z izjavo predsednice sodišča Darje Srabotič, da bo predlagala vložitev odškodninskega zahtevka zoper porotnico, ki je odstopila. Sodna pripravnica Alja Poljšak pa je ocenila, da so zaradi groženj predsednice sodišča kontaminirani vsi porotniki ter sodniki koprskega sodišča, ter predlagala prenos krajevne pristojnosti. Zdolšek pa je predlagal izločitev nadomestnega porotnika in člana SD Iztoka Čadeža. Kot je navedel Zdolšek, se v sojenju skuša na vsak način infiltrirati v senat člane stranke, ki predstavlja politično opozicijo Popoviču. Oba predloga je predsednica senata zavrgla, češ da sta zahtevi podani le z namenom zavlačevanja. Tožilka Janja Hvala je nato ponovno predstavila obtožnico, v kateri med drugim očita, da bi občina za prodana zemljišča lahko iztržila bistveno višji znesek, zaradi izključevalnega pogoja o možnosti gradnje na sosednji parceli pa je pogodbo z občino lahko sklenil le Serming.