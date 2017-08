V elektronskem pismu, ki smo ga pridobili v uredništvu, predsednik nadzornega sveta Luke Koper Rado Antolovič predsedniku uprave Dragomirju Matiću nalaga, naj do 26. julija predloži »rešitve (ne opravičila) navedenih točk«, ter pod točko 2 recimo navede sponzorsko pogodbo s koprskim nogometnim klubom, FC Koper.

Je sponzorstvo stvar predsednika nadzornega sveta?

»Luka Koper je enostransko prekinila pogodbo, po mnenju kluba neupravičeno in brez pravne podlage, za kar jo bo klub tožil in zahteval plačilo za nazaj. Predlog: glede na to, da je bila sponzorska pogodba vezana na igranje kluba v 1. SNL (slovenski nogometni ligi, op. p.), se predlaga, da Luka Koper plača po pogodbi, kar dolguje do 31. 5. 2017, in se nato sklene nova pogodba, v kateri sponzoriranje ne bo pogojevano z nastopom v določeni ligi. Luka Koper lahko dobi v organih kluba, kakršno koli funkcijo želi!« piše Antolovič.

V nadaljevanju se dotakne še drugega tira: »Uprava Luke Koper se kljub pobudi župana Kopra ni želela skupno pogovarjati z ministrstvom za infrastrukturo in predsednikom vlade! Zakon je neugoden za Luko, če bi skupaj nastopili, bi imeli veliko več možnosti za drugačno solucijo,« navaja Antolovič. Omeni še, da je med Matićevo upravo in ministrom za infrastrukturo Petrom Gašpe