Najbolj razpoložen v domači vrsti je bil Jaylen Brown z 22 točkami, Al Horford je prepričal z dvojnim dvojčkom, 18 točkami in 11 skoki. Tega je dosegel tudi Kyrie Irving, ki zaradi zloma ličnice še vedno igra z obrazno masko, ob 11 točkah pa je dosegel še 16 skokov. Na drugi strani je 24 točk dosegel Kevin Durant.

»Igrali so bolj povezano, predvsem pa pametneje,« je po tekmi priznal trener Golden Statea Steve Kerr, ki bo bržkone še iskal odgovor na vprašanje, kako so njegovi varovanci v dvorani v Massachusettsu zapravili prednost 66:49 iz tretje četrtine, minuto in 22 sekund pred koncem pa so po košu Klaya Thompsona vodili še z 88:86.

Na sporedu sta bili vsega dve tekmi. V drugem obračunu je Houston slavil v Phoenixu kar s 142:116, gostje iz Teksasa pa so bili veseli tudi, da se je na parket uspešno vrnil Chris Paul, ki je izpustil 14 obračunov, danes pa je dosegel 11 točk. Igralec večera je bil James Harden z 48 koši, 33 jih je dosegel v prvem polčasu, ki so ga igralci Houstona dobili kar z 90:65. V ekipi iz Arizone je bil s 23 točkami najbolj učinkovit Troy Daniels.