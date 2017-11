Čeprav tega navzven niso kazali, je bil pritisk pri košarkarski Olimpiji pred nedeljskim obračunom proti MZT v Skopju gromozanski. Če bi Ljubljančani obračun proti makedonskemu moštvu izgubili, bi se v ligi ABA, na katero stavijo veliko, znašli na zadnjem mestu. Razpletlo se je drugače, kar je trenerja Gašperja Okorna izjemno razveselilo. Ljubljanski strateg ne skriva, da stanje v moštvu ni idealno, a v isti sapi dodaja, da dobra predstava proti MZT ne bi bila možna, če bi bilo slabo. Hkrati bo danes dobil tudi odgovor, ali sta se kolektivni pristop in moštveni duh končno zasidrala v glave igralcev. Ob 20.30 bodo zmaji namreč v šestem krogu Fibine lige prvakov gostovali v Atenah pri AEK.

V grški prestolnici bo Olimpija v nasprotju z nedeljsko tekmo lahko igrala sproščeno, saj vlogo favorita prepušča nasprotniku. Okorn AEK po kakovosti uvršča v razred z Estudiantesom, Strasbourgom in Venezio, pri njem pa izpostavlja Američane Mika Greena, Mannyja Harrisa in Delroya Jamesa ter naturaliziranega Grka Dušana Šakoto. »Možnost za presenečenje vidim v tem, da jih upočasnimo in igramo na nizek rezultat. AEK namreč stremi k hitri igri 'pick and roll'. Če bi jim to vzeli, bi naredili veliko stvar,« pravi Gašper Okorn, ki se zaveda, da njegovo moštvo lovi zadnji vlak, če želi doseči uvrstitev med prva štiri moštva v skupini, ki se uvrstijo v drugi del tekmovanja.

Zmaji so se sicer na pot, ki bo trajala do nedelje, saj bodo iz Aten odpotovali naravnost v Beograd, kjer jih v soboto čaka obračun 9. kroga lige ABA proti Partizanu, odpravili dobro razpoloženi. Okorn je pri zmagi proti MZT videl igro, kakršna bi morala biti vseskozi. »Po tekmah z Mego Bemaxom in Estudiantesom sem lahko znova rekel, da sem ponosen na igralce. V dnevih pred tekmo smo hodili po robu, kaj hitro pa bi lahko vse skupaj privedlo do nepredvidljivih situacij. Od igralcev sem po porazih proti Venezii in Šenčurju zahteval, da gredo čez sebe in pokažejo, da smo ekipa. Dobil sem pravi odgovor, hkrati pa upam, da so tudi oni dojeli, kdaj Olimpija deluje dobro in kdaj ne. Ko stopijo skupaj, igrajo drug za drugega in se trudijo, takrat je to druga zgodba. To jim poskušam razložiti vsak dan, nevoščljivost in egoizem pa izkoreniniti že novembra, da se nam ne bo to potem vleklo vso sezono. Zdaj si želim le, da bi brez večjih pretresov odigrali tekme proti AEK, Partizanu in Šentjurju, nato pa v reprezentančnem premoru strnili vrste, dobili nazaj Battla, ob čigar odsotnosti se je hierarhija v slačilnici nekoliko podrla, in Barbariča ter z novo energijo krenemo v mesec december.«

Fibina liga prvakov, skupina C, 6. krog: Banvit – Estudiantes 82:80 (14:27, 46:41, 69:60, Vidmar 15 za Banvit), Venezia – Bayreuth 70:67 (23:17, 41:30, 56:51) danes ob 18.30: Rosa Radom – Strasbourg, ob 20.30: AEK – Olimpija.