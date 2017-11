»Smo v boljšem stanju kot lani. Odkar sem na čelu reprezentance od leta 2011, Slovenija tako močne ekipe na začetku sezone še ni imela. Lani sem dejal, da nisem živčen pred začetkom sezone, letos pa me daje pozitivna trema. Sem zelo velik optimist, saj smo v pravem ritmu,« je izstrelil selektor slovenske reprezentance v smučarskih skokih Goran Janus pred jutrišnjim odhodom v Wislo na Poljskem, kjer se bo v petek s kvalifikacijami, v soboto z ekipno tekmo in v nedeljo s tekmo posameznikov začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Potem ko so skakalci v preteklosti po koncu poletnih tekem takoj odšli na trening, so bili letos na skupnih aktivnih počitnicah na Tenerifu. Sklepne priprave so opravili na skakalnicah z ledeno smučino v Oberstdorfu in Kranju, kjer bodo vadili še danes.

Timi Zajc dirka z motorjem za motokros V Wislo bodo odpotovali Peter Prevc, Robi Kranjec (vrača se po enoletnem premoru zaradi strganih križnih vezi), Jurij Tepeš, Anže Lanišek (januarja bo postal oče), Anže Semenič, Tilen Bartol in Timi Zajc (debitant na tekmah svetovnega pokala). Na vprašanje, od katerega tekmovalca glede na formo na začetku sezone pričakuje največ, je Janus diplomatsko odgovoril: »Od vseh, ker na zadnjih treningih med njimi ni bilo velikih razlik. Vsak je imel nekaj zelo dolgih skokov. Ne bom jih razvrščal po lestvici, ampak se bodo kar sami. Peter Prevc je poleti trdo treniral, a to ni bilo vidno na tekmah, trenutno pa skače bolje kot lani v tem času.« Nihče ne ve, na kašni ravni so skoki tekmecev iz drugih reprezentanc, saj se na treningih niso srečevali. Janus si želi miren in sproščen začetek sezone z uvrstitvijo med najboljših deset v Wisli. Na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah so med cilje zapisali osvojitev kolajne. Veliko oči je uprtih v 17-letnega Timija Zajca iz Dobrne, sicer člana SSK Ljubno, ki je oktobra senzacionalno postal državni prvak. »Dobro formo s poletnih tekem sem prenesel tudi na ledeno smučino. Nastop v Wisli je zame nagrada za dobre skoke. Nimam velikih pričakovanj, želim pa si uvrstitve med dobitnike točk svetovnega pokala. Upam, da ne bom podlegel pomembnosti tekme,« je povedal Timi Zajc, ki je tudi zelo spreten voznik motorja za motokros. Skakati je začel pri petih letih v Vizorah, pred dvema letoma pa je prestopil v Ljubno in je dijak tretjega letnika ekonomske srednje šole v Kranju.