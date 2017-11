Po novembrskem premoru, ki je tradicionalno rezerviran za reprezentančne akcije po Evropi, se nadaljujejo klubska tekmovanja. Za slovenski trg je v letošnji sezoni najzanimivejša drugoligaška alpska liga, v kateri jeseniški in ljubljanski hokejisti zavzemajo vrh lestvice.

Doslej so bili uspešnejši državni prvaki iz Podmežakle, ki imajo kljub dvema tekmama manj zmago več od Olimpije. Povrhu so dobili vse tri derbije, zadnjega na tivolskem ledu le z zadetkom prednosti. Ljubljančani raje igrajo v nižjem kakovostnem razredu, kjer vsaj nabirajo točke, kot pa životarijo v nedosegljivem tekmovanju EBEL. Na led bodo znova stopili jutri, ko bodo gostovali pri Fassi. V domači dvorani so italijanskega tekmeca visoko premagali, zato je pričakovati, da niti v gosteh ne bodo imeli pretiranih težav.

Z visoko zmago s 4:0 so Jeseničani opravili sredino gostovanje pri predzadnjeuvrščenem Neumarktu. Čeprav ima trener Gaber Glavič zaradi poškodb krajšo klop (manjkajo Nik Pem, Gašper Seršen in Jaka Šturm), železarji niso imeli zahtevnega dela. Vratar Clarke Saunders je še četrtič v tej zimi ohranil mrežo nedotaknjeno, precej večji izziv pa jeseniške hokejiste čaka jutri, ko se bodo na tujem pomerili s Sterzingom, ki ga vodi Ivo Jan.

V novoustanovljeni mednarodni ligi, kjer poleg slovenskih klubov sodelujejo še hrvaški in srbski predstavniki, najbolje kaže kranjskemu Triglavu, ki je doslej le enkrat izgubil. Najbližja zasledovalca Triglava sta Crvena zvezda in Celje, medtem ko imajo Bled, Zagreb in Medveščak 2 previsok zaostanek. Na repu lestvice so Vojvodina, Mladost, Maribor in Slavija. Že dva meseca tekmujejo tudi mlajše selekcije. Pri mladincih so najbolj prepričljivi Jeseničani, ki vodijo pred Triglavom in Olimpijo, medtem ko v kategoriji kadetov prvo mesto držijo tivolski hokejisti pred Bledom in Slavijo.