Trenutno se Roglič pripravlja na prihodnje leto. »Prihodnje leto bi se bolj fokusiral na enotedenske dirke, s katerimi bi se pripravil na tritedenske preizkušnje. Ne vem še, na katerih dirkah bom nastopal, saj bomo program sestavili skupaj s trenerji in vodstvom kluba, a želja seveda ostajata italijanska in francoska kolesarska pentlja,« je na slovenski obali cilje za naprej razkril kolesar.

Ob tem je 28-letni Zasavec potrdil tudi, da je po vseh uspehih dobil ponudbe bogatejših klubov, a da v novi sezoni ostaja zvest nizozemskemu Lottu. Tudi tokrat Roglič ni mogel mimo svoje športne zgodbe, ki se je začela s smučarskimi skoki in grdim padcem v Planici ter nadaljevala v kolesarstvu, kjer je dosegel izjemne uspehe.

»Ko sem skakal, kolesa sploh nisem imel, saj v skokih ni bilo zaželeno, da si preveč na kolesu. Pri kolesarstvu so gibi ponavljajoči, kar v skokih ni dobrodošlo,« je pojasnil Roglič in potrdil, da pot v nov šport ni bila enostavna. »To je bil povsem drug svet, nisem vedel kako deluje in nisem poznal ljudi. Na srečo sem dobil priložnost pri Adrii Mobilu in se tam začel učiti, kaj je kolesarstvo; še vedno se učim in peljem to zgodbo naprej.«

Roglič je poleg drugih zanimivosti med drugim razodel, da se je po vsega 3000 prevoženih kilometrih odločil za nakup tekmovalnega kolesa, pa tudi to, da po opravljenih testih na Fakulteti za šport v kolesarskem svetu vanj še vedno niso verjeli. »Z vztrajnostjo sem priložnost dobil. Začetki niso bili enostavni in kmalu sem ugotovil, da potrebuješ ogromno dela, motivacije in vztrajnosti, da prideš, kamor si želiš.«