Ko je Apple zatrdil, da je sistem za odpiranje telefona s pomočjo prepoznavanja obraza na iphonu x varen pred hekerji in drugimi nepridipravi, se je pričelo tekmovanje, kdo bo prvi uspel prelisičiti jabolčno umetno inteligenco. Poleg enostavnih poskusov s fotografijami lastnikov telefona so se številna varnostna podjetja in tudi mediji lotili dražjih in bolj sofisticiranih metod. Med drugim tudi izdelave mask iz raznih materialov. Čeprav so bile številne zaradi slabe pritrditve na obraz nosilca že na prvi pogled precej manj prepričljive od fotografij, tudi tiste bolj sofisticirane niso bile uspešne.

To je potrdilo Applove trditve, da je njihova umetna inteligenca sposobna ločiti med pravim obrazom in masko. Konec koncev je podjetje pri razvoju tehnologije na pomoč poklicalo hollywoodske mojstre, ki so umetno inteligenco naučili prepoznati razlike med pravim obrazom in njegovo imitacijo. Prepričanje, da je nov Applov varnostni sistem, ki je nadomestil prstni odtis, resnično varen pred vsiljivci, se je vse bolj kazalo kot pravilno, a se je potem na spletu pojavila objava, ki je trdila, da je napravo možno prelisičiti.

Umetno inteligenco prelisičila maska za 150 dolarjev Vietnamsko varnostno podjetje Bkav, ki je že leta 2008 pokazalo, da prepoznavanje obraza ni varna zaščita na prenosnikih, pravi, da jim je s pomočjo razumevanja, kako deluje umetna inteligenca v iphonu x, uspelo izdelati relativno poceni ključ za odpiranje z obrazom zaklenjenih naprav. Tudi oni so izdelali masko, ki je za človeškega opazovalca precej neprepričljiva, a očitno toliko bolj za umetno inteligenco. S pomočjo digitalnega 3D čitalca, ki ga danes najdemo že v mobilnikih, kot je Sonyjeva xperia xz1, so izdelali model lastnikovega obraza, ga nato natisnili s 3D tiskalnikom, opremili s silikonskim nosom ter fotografijami ust in oči. Kot je podjetje zapisalo na svojem blogu, so sprva imeli nekaj težav z nosom, a so ga nato hitro popravili. Ko je bila maska, ki je odklenila iphone x, končana, so za njeno izdelavo porabili vsega 150 dolarjev. Čeprav je podjetje uspešnost svoje maske predstavilo z videoposnetkom, trenutno še vlada določena mera skepse, če jim je podvig tudi zares uspel. Dokler njihovega eksperimenta ne bodo ponovili tudi drugi, ne bo čisto jasno ali se niso morda poslužili kakšnega trika. Podjetje ima zaradi že omenjenega uspeha iz leta 2008 kar nekaj kredibilnosti, tako da mnogi v njihove trditve ne dvomijo.