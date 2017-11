Gre za priljubljeno nordijsko loterijsko igro, ki jo poleg Slovenije prirejajo še Norveška, Švedska, Danska, Islandija, Finska, Litva, Latvija in Estonija.

Igralec v igri Vikinglotto napove kombinacijo šestih številk iz množice od 1 do 48 ter eno številko iz množice od 1 do 8. Kombinacije lahko igralec izbere sam ali pa se odloči za hitri izbor. V igri je osem vrst dobitkov, glavni dobitek pa se imenuje viking. V skladu za to nagrado je vsak teden najmanj tri in največ 35 milijonov evrov.

Žrebanje poteka vsako sredo zvečer v mestu Hamar na Norveškem. Prvo žrebanje, v katerem bo sodelovala tudi Slovenija, bo v sredo zvečer, so sporočili iz Loterije Slovenije, ki vplačila sprejema še do torka do 18. ure.