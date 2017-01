»Vsakih pet minut lahko rutino obrneš na glavo,« se glasi najnovejši reklamni slogan Loterije Slovenija. To se je nedavno res pripetilo. Rutina se je obrnila na glavo. Loteriji Slovenija namreč.

Kot je nemara splošno znano, je pri igri loto v bobnu 39 številk. Ob asistenci izborne lepotice se izžreba sedem številk plus ena dodatna. Najvišji dobitek prejme tisti, ki zadane sedem osnovnih številk, ta se imenuje sedmica, potem pa si dobitki sledijo nekako takole: šestica v kombinaciji z dodatno številko, običajna šestica, petica plus dodatna, običajna petica, štirica plus dodatna številka, običajna štirica ter trojka plus dodatna številka. Sistem igre 7/39 je v veljavi od leta 1985, loto kot najstarejša igra, ki jo prireja Loterija Slovenije, pa se igra od leta 1962.

Na Loteriji pravijo, da so pravila igre igralcem lota na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na spletu. No, za manj poučene je sistem slej ko prej presenetljiv. Toliko bolj, ker tudi kombinaciji 5+1 pripada 2,5 odstotka denarja, običajni petici pa 11 odstotkov. In kombinaciji 4+1 4 odstotki denarja, štirici in kombinaciji 3+1 pa 16 odstotkov denarnega sklada.

Dogodek je seveda razburil igralniško srenjo, katere zaznaven del tako in tako ne neha sumničiti, da gre za domnevno zarotništvo prirediteljev igre, in je kronično popadljiv zaradi slehernega razloga za najmanjši sum, ki lahko prilije olje na ogenj njihove nezaupljivosti. »Sklad za dobitke določenega kroga lota znaša 57 odstotkov od vrednosti vplačil, od tega gre v sklad za dobitek šest in dodatna 5 odstotkov, v sklad za šestico pa 7,5 odstotka. Skladno s tem je prišlo tudi do omenjene razlike v vrednostih dobitkov, saj je bila izjemoma podeljena samo ena šestica. Glede na verjetnostni izračun je pričakovano število šestic pri tem številu vplačanih kombinacij večje, kar bi pomenilo nižjo vrednost šestice, saj se sklad za posamezno kategorijo dobitka deli s številom dobitka. Kot rečeno, smo bili v zadnjem krogu priča res izrednemu, zelo malo verjetnemu primeru. Ne glede na omenjeno pa že delamo v smeri spremembe pravil igre, ki bodo onemogočale takšne anomalije.«

Kot rečeno: rutina se je nedavno obrnila na glavo. V 5. krogu žrebanja lota je bil znesek za izžrebanih šest številk plus za dodatno številko nižji od zneska za zgolj šest številk. Večji zadetek je prejel manj denarja kot manjši zadetek. Medtem ko je kombinaciji 6+1 pripadlo 6823,17 evra, je kombinaciji zgolj 6 številk pripadlo 10.234,75 evra. To je nikakor zanemarljivih 3400 evrov manj za 6+1. Zgodilo se je nekaj, kar je v nasprotju s pričakovanji, da večja sreča navrže več in manjša sreča pač manj.

Sistem bo postal socialno uravnotežen

Na Loteriji pojasnjujejo, da tak sistem temelji na verjetnostnih računih, ti pa izhajajo iz povprečja vplačil v letu 2016. Na podlagi teh so ustvarili sistem pričakovanj števila dobitkov za letošnje leto. Na tak način je za kombinaciji 3+1 in 4 pričakovano število dobitkov na igralno kolo 4488, za kombinacijo 4+1 pričakujejo 464 dobitkov, za kombinacijo 5 številk 279 dobitkov, za kombinacijo 5+1 pričakujejo 19 dobitkov in za kombinacijo 6 številk 6 dobitkov. Podobno velja tudi za za obe najvišji kombinaciji, se pravi za 6+1, katere verjetnost, da bo izžrebana, je po loterijskih izračunih 1 proti 2.197.277, ter za kombinacijo 7 številk, katere verjetnost je 1 proti 15.380.937. Za obe najvišji kombinaciji je teoretično predviden po 1 zadetek na kolo. In praviloma kombinacije 6+1 res prejmejo več denarja od šestic, ker jih je izžrebanih manj.

V 5. kolu se je Loteriji torej zgodilo nekaj izrazito nepredvidenega oziroma nerutinskega, če še enkrat parafraziramo njihov reklamni slogan. Da je edina izžrebana šestica pobrala kompleten nagradni sklad za šestice in da je edina izžrebana kombinacija 6+1 pobrala kompleten nagradni sklad za kombinacije 6+1. Ker je sklad za šestice tako in tako višji, je šestica zadela več kot 6+1. Marsikateri z zdravim razumom se ob tem verjetno vpraša, kako to, da nekdo, ki zadane tako šestico kot dodatno številko, najprej ne pobere denarja iz sklada, ki je namenjen zgolj šesticam, potem pa še ekstra denar iz sklada za tiste šestice, ki bi imele zadeto tudi dodatno številko. A ne gre tako prostodušno. »Igralec lahko ima skladno s pravili igre v eni kombinaciji lota, lota plus ali lotka samo en dobitek, to je dobitek najvišje vrste: v konkretnem primeru dobitek 6+1,« se glasi pojasnilo, brez katerega je eksces v 5. kolu slovenskega lota nemogoče razumeti. »Drugače je v primeru sistemskega igranja. Če igralec na primer izbere sistem z osmimi številkami, mu: v primeru dobitka 6+1 pripada en dobitek 6+1, en dobitek 6 in 6 dobitkov 5+1, v primeru dobitka 6 pa mu pripadata dva dobitka 6 ter šest dobitkov 5,« so iz Loterije Slovenija še dodali v pojasnilu.

Spomnimo se afere iz srbskega lota leta 2015: med žrebanjem četrte številke se je na ekranu najprej pojavila izpisana številka 21, čeprav je boben izvrgel številko 27, potem pa je boben res izvrgel še številko 21. Ker velja, da žrebanje poteka v živo, je bila zagata nerešljiva, kajti prireditelji so očitno vedeli, katera bo izžrebana številka, še preden jo je boben dejansko izžrebal. Prireditelje se je utemeljeno osumilo prirejanja igre ali vsaj zavajanja. Slovenski incident se zdi kanček drugačne narave. Tudi za manj poučene s pravili igre se je razkrila problematičnost sistema nagrajevanja. Ta očitno teži k nekakšni uravnilovki. V skrajni točki se sedaj lahko vprašamo tudi, kako to, da ni sklad za sedmico, ki ji sicer pripada (vsega) 33 odstotkov zbranega denarja, kar je že tako precej restriktiven odmerek, dejansko najnižji oziroma zakaj potemtakem nagradni sklad za 3+1 ni najvišji. Na ta pomislek na Loteriji niso odgovorili. Kot so napovedali, bodo sistem v prihodnje popravili. V katero smer bodo šli popravki, niso izdali. Pričakovati je, da bo sistem v prihodnosti postal manj »socialno uravnotežen«. Da bodo igralci, ki bodo imeli v igri na srečo več sreče, dobili več denarja od igralcev, ki je bodo imeli manj. Toliko bi se ta država, ki je večinska lastnica Loterije, vendarle lahko normalizirala. Ne zadeneš vsak dan 6+1!