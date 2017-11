Če ste odgovoren lastnik psa, potem veste, da boste z njim morali tudi k veterinarju. Z veterinarjem se prvič srečajo že mladički, ki morajo med 12. in 16. tednom starosti priti na obvezno cepljenje proti steklini. Tudi kasneje je treba cepljenje redno obnavljati po predpisanem zakonu. Za starejše pse je priporočljivo, da enkrat na leto opravijo preventivni pregled, kjer se preveri splošno stanje živali in tako pravočasno odkrijejo morebitne bolezni. Seveda lahko vsak pes tudi zboli in takrat je obisk pri veterinarju neizogiben.

Psa začnite navajati na pregled že doma

Prvi in najpomembnejši korak je, da psa začnete navajati na veterinarski pregled doma, v okolju, kjer se počuti varnega in sproščenega. Najbolje je začeti z mladičkom, v sklopu socializacije, prav nič drugače pa učenje ne poteka, če imate že odraslega psa. Pes, ki je vajen dotikov, bo pregled pri veterinarju prenesel precej bolj mirno. Psa navajajte na dotike doma, ko je že malo utrujen. Začnite z majhnimi koraki, mirno, sproščeno in nevsiljivo. Najprej se psa dotaknite na mestu, kjer mu ugaja, ga rahlo pogladite in ga za mirnost nagradite. Nato postopoma podaljšujte čas dotikov, čemur zopet sledi nagrada. Kasneje začnite psa prijemati tudi na mestih, ki so zanj manj prijetna, kot so na primer tačke ali zadnji del telesa. Po vsakem dotiku sledi nagrada. Ko vam pes dovoli, da ga v celoti pregledate, naj to poskusijo tudi drugi. Začnite z družinskimi člani, ki jih je kuža vajen, kasneje pa prosite prijatelje ali sosede.

Psa torej navadite na to, da ga lahko pretipate po vsem telesu, ga primete za tačke, mu pogledate prste in blazinice. Pes mora mirno prenesti tudi pregled oči, notranjosti ušesa in gobčka (zobovja). Vse to vam bo prišlo prav ne samo pri veterinarju, temveč tudi pri redni negi psa. Kako psa po korakih pripraviti na nego, lahko pogledate na naši E-akademiji v odlični videovsebini.

Pri nekaterih veterinarskih pregledih, predvsem kadar bo pes čutil hujše bolečine, bo uporaba nagobčnika obvezna. Zato je poleg dotikov psa dobro navaditi tudi na nagobčnik. S tem lahko preprečite, da bi bilo zanj že samo natikanje nagobčnika dodaten nepotreben stres.