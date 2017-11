Psička Pokita je dve leti preživela v argentinskem zavetišču Arca Animal, kamor jo je pripeljala oseba, ki jo je našla tavajočo po ulicah argentinskega mesta. Zaposleni v zavetišču so se trudili Pokiti najti nov topel dom, a so bili pri tem vselej neuspešni. Ljudje raje posvojijo mlajše pse, za nameček pa je bila Pokita ves čas bivanja v zavetišču izredno žalostna in se je celo izogibala človeškemu dotiku.

Kljub temu skrbniki nad njo niso obupali. Čeprav se ni želela fotografirati in je vselej obračala pogled stran od kamere, so uspeli narediti dobro fotografijo in jo objavili na spletu, kjer so otožni psički želeli najti novega lastnika. Skoraj nenadoma po objavi fotografije so prejeli sporočilo neke Argentinke, ki je trdila, da pes pripada njenemu sinu. Povedala je, da je psička izginila pred dvema letoma in da je njen sin že skoraj obupal, saj je mislil, da je nikdar ne bo našel.

Pokitin lastnik je v zavetišče prišel naslednji dan v upanju na ponovno snidenje z dolgo izgubljenim hišnim ljubljenčkom. Psička je sprva delovala zadržano, celo prestrašeno, a ko je naposled zavohala svojega lastnika, je vsa žalost, ki jo je spremljala pretekli dve leti, v hipu izpuhtela, Pokita pa se je zopet spremenila v razposajeno psičko. Trenutek, ko se je žalost spremenila v radost, so ujele kamere delavcev zavetišča.