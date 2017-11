Ustanovitelj podjetja Tesla Elon Musk je po srečanju s turškim predsednikom Recep Tayyipom Erdoganom na instagramu objavil fotografijo sebe ob grobnici prvega predsednika sodobne republike Turčije Mustafe Kemala Atatürka. Musk odločno stoji na trgu pred grobnico, v ozadju je sončni zahod, nosi poslovno obleko brez kravate in ima prekrižane roke, fotografiji pa je pripisal »Atatürk Anıtkabir«, kar pomeni Atatürkov mavzolej oziroma grobnica.

Atatürkova stališča in vrednote nasprotne Erdoganovim

Prvi predsednik sodobne republike Turčije Atatürk je znan kot oče sodobne Turčije, ki je v državo vnesel ločitev religije od države. Za mnoge predstavlja vrednote, ki so nasprotne Erdoganovim oziroma jih ta s svojimi odločitvami ter usmeritvami politik vztrajno uničuje. Med njimi sta tudi ločenost religije od državnega vodenja in progresivnost države, dve veji, o katerih so govorili vsi kritiki Erdogana, ki so bili v preteklem letu na takšen ali drugačen način utišani.

Po poskusu državnega udara lani je Erdogan začel s čistko birokracije, uvedel izredno stanje in sprejel ustavni referendum, ki je odpravil naloge predsednika vlade in povečal pooblastila predsednika. Več kot 100.000 akademikov, uradnikov, policistov in sodnikov je bilo odpuščenih, več deset tisoč pa jih je v zaporu, med njimi tudi veliko novinarjev, znanstvenikov in politikov opozicije oziroma nasprotnih mišljenj.