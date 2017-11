»Načrt je bil, da pokažemo, kdo je v Stožicah doma in gospodar. Igrali smo pogumno, nismo prejeli gola in z lepo popotnico gremo na povratno tekmo. Zmaga je dobra spodbuda za težek november,« je bil po zmagi na prvi tekmi četrtfinala slovenskega pokala navdušen strelec dveh golov in kapetan Olimpije Nik Kapun.

Čeprav je trener Maribora Darko Milanič po tekmi zatrjeval, da ga Olimpija z ničimer ni presenetila, saj je streljala z 20 metrov in dosegla gol, se je ujel v lastne napake z izbiro igralcev in taktične zanke, ki mu jih je nastavil tekmec Igor Bišćan. 39-letni Hrvat je na desno krilo postavil agresivnega Denisa Klinarja, ki je skupaj z Mitchem Apauom blokiral nevarno mariborsko levo stran Mitja Viler – Damjan Bohar, medtem ko sta bila na desni strani povsem nenevarna Matej Palčič z alibi igro in zahtevnosti tekme nedorasel Dino Hotić. Odličen skakalec Aris Zarifović je brezhibno zamenjal Branka Ilića. Zvezna vrsta je z vrnitvijo Daria Čanadžija dobila zanesljivost in igrivost. Skupaj z Alvesom in Tomislavom Tomićem je menjeval igralna mesta, kar je bila dodatna težava za mariborsko šablono, saj sta bila pri gostih Marwan Kabha in Aleks Pihlar nekonkurenčna. V konci napada je bil Abass Issah z veliko gibanja in tudi kakšno umazano potezo nočna mora za Marka Šulerja, ki ga je 15 let mlajši in 20 centimetrov nižji Ganec za nameček še preskočil v zračnih dvobojih. Olimpija je pokazala željo, kakovost in vrhunsko obrambo.

Šibek člen vratar Matko Obradović »Imeli smo nekaj sreče ob prvem golu, kar je bil veter v naš hrbet. Z vsem, kar smo pokazali med vso tekmo, smo si zaslužili, da so se nekatere stvari obrnile v naš prid. Igrali smo organizirano, bili agresivni, fantje so si pomagali med seboj, ko je bilo težko ob pritisku Maribora. Kljub visoki zmagi v slačilnici ni nobene evforije. Opravili smo šele polovico dela, čaka nas še težji del,« je tekmo videl trener Olimpije Igor Bišćan. Očitno Maribor letos v gosteh velike tekme izgublja z 0:3. Sevilla, Liverpool in Olimpija, a ta simbolika Bišćanu na pomeni prav nič. Mariborska postavitev 4-2-3-1 je razkrivala, da je glavni namen ne prejeti gola. A tako kot že lani v polfinalu je bil šibek člen rezervni vratar Matko Obradović (Jasmin Handanović je dobil počitek), ki je kriv za prvi gol, po katerem so gostje protestirali, da je bil pred tem storjen prekršek nad Pihlerjem, a Olimpija žoge ni brcnila z igrišča, ko je ležal na tleh. »Naredil je veliko napako, da je bilo Olimpiji veliko lažje, nam pa težje, a še vedno mu zaupam. Verjamem vanj, manjka pa mu delovna praksa,« je osmoljenca vzel v bran trener Maribora Darko Milanič. Ko je po golu Maribor moral začeti igrati in imel v posesti žogo, je bilo očitno pomanjkanje ustvarjalne kakovosti proti obrambnemu bloku Olimpije. Bil je tako trden, da je vratar Aljaž Ivačič, ki je zelo neodločen pri izhodih na visoke žoge, na vsej tekmi posredoval le dvakrat. Ko je bil že premagan, je žogo na črti gola odbil ležeči Bajrić. »Nezaželen potek tekme z napako pri prvem golu. Ko smo z dobro igro lovili izenačenje, smo v osamljeni akciji tekmeca prejeli še drugi gol. Olimpiji je gol na začetku tekme omogočil, da se je kakovostno branila. Verjamemo, da smo sposobni izničiti zaostanek,« je tekmo videl Milanič, ki je v drugem polčasu igralce postavil v romb in postal nevarnejši z napadalcem Mešanovićem.

Zahović: Poraz je dobrodošel »V Ljudskem vrtu bo druga zgodba. Zmagali bomo,« je prepričan kapetan Marcos Tavares, ki je skupaj z Zlatkom Zahovićem zadolžen za komuniciranje z mediji v kriznih razmerah. »Za to pokalno tekmo ni bilo zanimanja v mestu, klubu in slačilnici, zato je bil poraz celo pričakovan. Spontanih zmag ni, Olimpija ima odlično ekipo. Tekma je šla v njihovo smer zaradi volje, želje in fanatične borbenosti. Ne bomo delali panike. Poraz je celo dobrodošel, da bomo v petek spet videli pravi Maribor,« je poudaril Zlatko Zahović, ki je tokrat sedel na klopi in dodal, da je pokalno tekmovanje v klubu potisnjeno v ozadje. Že v petek ob 20.20 bo derbi za prvenstvene točke v Ljudskem vrtu, ki je še veliko bolj pomemben, saj je to tekmovanje, ki vodi v ligo prvakov. Olimpija je v psihološki prednosti. »Boj za prvaka bo izenačen, saj oboji naredimo malo spodrsljajev. Olimpija je dobra ekipa, a tehtnica je na naši strani,« je o tem, katera ekipa je boljša, prepričan Milanič, medtem ko se Bišćan ni hotel opredeliti. Povratna tekma pokala bo v Mariboru 29. novembra.