Švicarji so se na domačem terenu v dežju spretno prebili v sklepni del tekmovanja. Imeli so pobudo in premoč, ki pa je niso kronali z zadetki, blizu sta bila Blerim Džemaili in Xherdan Shaquiri.

A Severni Irci bi vendarle lahko na tekmi naredili več: že globoko v sodnikovem dodatku je namreč z glavo s kakšnih sedmih metrov meril Jonny Evans, vratar Yann Sommer je poletel v prazno, žogo pa je z golove črte izbil dobro postavljeni Ricardo Rodriguez in preprečil podaljšek.

Drugi potnik na SP bo znan že danes zvečer, ko bodo Hrvati v Grčiji branili visoko prednost s prve domače tekme (4:1), povratni dvoboj med Italijo in Švedsko (prvega so z 1:0 dobili Švedi) bo v ponedeljek v Milanu, med Irsko in Dansko, prva tekma se je končala brez golov, pa v Dublinu v torek.