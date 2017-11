Zgodbo o njegovih izpadih je v četrtek objavil časopis New York Times, Louis C.K. pa se je opravičil ženskam ter sodelavcem v projektih, pri katerih sodeluje ali je sodeloval. Med drugim je priznal, da je ženskam povzročil bolečino in si ne more oprostiti za neodgovorno obnašanje.

Tako kot ostale slavne igralce, ki so se soočili s podobnimi obtožbami, ga že zapuščajo delodajalci. Louis C.K. tako ne bo doživel objave svojega novega filma I Love You Daddy, ker je distributer The Orchard to odpovedal, komika so črtali s seznama sodelujočih na dobrodelni prireditvi televizije HBO Noč premnogih zvezd, njegove oddaje pa umikajo s seznamov ameriških televizij. Netflix je odpovedal delo na seriji njegovih komičnih nastopov.

Podobno usodo kot Louis C.K. doživlja nekdanji igralec serije OpravljivkaEd Westwick, ki se sooča z obtožbo posilstva. Nekdanji igralec serije Urgenca Anthony Edwards trdi, da ga je pred 22 leti kot 12-letnega posilil režiser Gary Goddard, igralec Jeremy Piven pa zavrača obtožbe o spolnih nadlegovanjih in napadih.

Brez službe sta ostala urednika revije The New Republic in javnega medija NPR, samostojni novinar Ben Ryan izdajatelja revije Rolling StoneJanna Wennerja obtožuje, da mu je ponujal delo v zameno za spolne odnose; med drugim pa tudi igralka Jenny McCarthy trdi, da jo je nadlegoval igralec Steven Seagal.

Ob vsej poplavi obtožb o spolnih napadih in neprimernem obnašanju jo je doslej najbolj poceni odnesel predsednik ZDA Donald Trump, ki je celo zmagal na volitvah po objavi posnetka, na katerem se hvali, da lahko zato, ker je slaven, z ženskami počne, kar se mu zdi.