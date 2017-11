Stone je enkrat zadel že v rednem delu, nato pa je na prvi od dveh tekem rednega dela sezone v švedski prestolnici po 59 sekundah podaljšane igre zadel še odločilni gol za zmago, svoj enajsti zadetek to sezono. Po enkrat sta se pri senatorjih med strelce vpisala še švedski branilec Fredrik Claesson in Christopher DiDomenico, za hokejiste iz Kolorada pa so bili uspešni Nail Yakupov, Alexander Kerfoot in Nathan MacKinnon.

To je prvič po letu 2011, da so tekme rednega dela sezone NHL v Evropi. Ekipi se bosta v okviru globalne turneje NHL v Stockholmu pomerili še danes zvečer. Gledalci so ves čas obračuna navdušeno navijali za obe ekipi; obe imata za kapetana švedska hokejista. Kapetan Colorado Avalanche je Gabriel Landeskog, kapetan Ottawa Senators pa Erik Karlsson. Poleg njiju je bilo na ledu še kar nekaj švedskih igralcev, tako da so lokalni navijači prišli na svoj račun.

Pittsburgh Penguins, dvakratni zaporedni branilci naslova v ligi NHL, so na gostovanju v prestolnici pri Washington Capitals izgubili z 1:4. Braden Holtby je postal drugi najhitrejši vratar v zgodovini NHL, ki je dosegel 200 zmag. Vratar iz Washingtona je zaustavil 27 od 28 strelov proti svojim vratom in prišel do jubilejne zmage na svoji 319. tekmi. Prestolniki so dobili zadnje štiri od petih tekem.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo naslednjo tekmo igrali v nedeljo, ko bodo v domači dvorani Staples Center gostili kalifornijske tekmece San Jose Sharks.