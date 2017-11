Potem ko je zaradi slabega vremena odpadla prva moška tekma sezone, veleslalomski uvod v Söldnu, narava kaže moč tudi na severu Evrope. V Leviju na Finskem, kjer so ta teden reprezentance lahko občudovale polarni sij, so bili do konca prejšnjega tedna idealni pogoji za trening. Ta teden pa je vse postavljeno na glavo, zato je bil trening na prizorišču slabši, kot so si ga obetale reprezentance. Vsi na Finskem imajo podoben cilj, saj jih bolj kot vreme v olimpijski sezoni zanimajo tekme in rezultati. Čeprav slalom v Leviju velja za najlažjega v moškem delu svetovnega pokala, zgodovina rezultatov kaže, da so na njem zmagovali najboljši slalomisti sveta.

Slovenska slalomska reprezentanca ima na tekmah svetovnega pokala tri kvote, ki jih bodo zapolnili Štefan Hadalin, Žan Kranjec in Žan Grošelj. V primeru, da ne Kranjec ne Grošelj na naslednjih dveh slalomih ne bosta osvojila točk, bo Slovenija izgubila eno kvoto. V primeru, da bosta oba osvojila točke, kar Grošlju doslej še ni nikoli uspelo, Kranjcu pa le enkrat, bo imela slovenska slalomska reprezentanca štiri kvote.

Hadalin januarja 15. v Wengnu Glavni slovenski slalomski up v tej sezoni bo Štefan Hadalin, ki je v minuli zimi naredil velik slalomski napredek. Od januarja naprej se je štirikrat uvrstil med dobitnike točk, najviše s 15. mestom v Wengnu. Sezono bo začel kot 32. slalomist na svetovni lestvici, kar pomeni, da mu kaže slabo v boju s startno številko med najboljšimi 30, zato je verjetnejši scenarij, da bo v Leviju nosil številko 46. »S temi stvarmi se res ne obremenjujemo. Želimo si uspešno tekmovati. Dober start sezone bi bil vsekakor dobrodošel. Naš osnovni cilj v Leviju je, da se Štefan uvrsti na drugo progo, potem pa z napadom izboljša uvrstitev. Oba Žana sta se sposobna uvrstiti med dobitnike točk. Želimo si, da jima bodo razmere to dopuščale,« iz Levija sporoča glavni moški trener tehničnih disciplin Klemen Bergant. Zaradi lahke konfiguracije proge v Leviju moški slalom ne dopušča napak. Zaostanki za najhitrejšim so namreč zelo majhni. »Res je sicer, da ima proga 65 slalomskih zavojev in da vožnja po njej navadno traja okrog 55 sekund. Toda v Leviju ni popuščanja, treba se je dobro znajti na dolgi ravnini,« opozarja Bergant. Omeniti kaže, da se bo Štefan Hadalin na slalomu v Leviju prvič predstavil na novih smučeh, saj bo odslej tekmoval z Rossignolovimi.

Kristoffersen napada Hirscherja Marcel Hirscher, čigar nastop je bil zaradi avgustovskega zloma gležnja pod vprašajem do včerajšnjega dne, ko je potrdil prisotnost, je v minuli sezoni dokazal, kako težko mu je vzeti mali kristalni globus. Najboljši avstrijski športnik je namreč dobil dva slaloma od desetih, a se je kar sedemkrat uvrstil med najboljšo trojico. Osvojil je 735 točk ali v povprečju več kot 70 na tekmo. Hirscherjev največji izzivalec Norvežan Henrik Kristoffersen je v minuli sezoni dobil pet preizkušenj, skupno pa je zbral 575 točk. »Lani sem naredil preveč napak. Res mi je uspelo nekaj sanjskih voženj, a sem bil premalo konstanten, da bi lahko ogrozil fenomenalnega Hirscherja. V tej sezoni moram narediti korak naprej, če želim osvojiti slalomski seštevek,« se zaveda Henrik Kristoffersen, ki je lani zaradi spora z norveško smučarsko zvezo izpustil prvi slalom v Leviju, kar je bil eden ključnih dejavnikov, da je Hirscher dobil mali globus. Tretji v slalomskem seštevku je bil v minuli sezoni presenetljivo italijanski veteran Manfred Mölgg, četrti Nemec Felix Neureuther, peti pa Avstrijec Michael Matt. Štefan Hadalin je bil kot najboljši Slovenec s 46 točkami na 35. mestu.