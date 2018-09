S skrbnim načrtovanjem in ustvarjalnim dizajnom - sodobno opremo in osvetlitvijo - bo tudi temna kopalnica zasijala. Oglejmo si, kako.

Izberite snežno belino Bele površine, od zidov in sanitarne opreme do pohištva, so najbolj običajen način, da prostor osvetlimo. Lahko pa gremo še korak dlje in v kopalnici s pridom uporabimo odsevne površine, ki jo zaradi odseva umetne razsvetljave naredijo navidezno svetlejšo. Pomembno vlogo v občutenju prostora igrajo ogledala, zato naj bodo čim večja; po možnosti naj se ogledalo za kar največji učinek razteza po celi steni.

Če obožujete barve, jih uporabite Medtem ko bela barva vedno zmaga, ko gre za občutek svetlobe in svežine, se vam v kopalnici brez okna vendarle ni treba izogniti barvam, če jih obožujete. Le odtenek skrbno izberite – takega, ki bo prostor osvetlil in poživil in ne potemnil. Predlagamo vam turkizno barvo v več niansah, ki prinaša toplino, a je še vedno svetla, elegantno in sveže pa delujejo tudi sivi in beli poudarki.

Skrbno načrtovana osvetlitev Prav tako kot veliko odsevnih površin je skrbno načrtovana umetna razsvetljava v kopalnici brez naravne svetlobe bistvenega pomena – navsezadnje je to edina osvetlitev v tem prostoru. Za splošno osvetljavo poskrbijo na stropu razmeščene vgradne svetilke ali ena sama stropna luč. Dodatna svetila namestimo nad ogledalo, bodisi niz v strop vgrajenih lučk, ki poskrbijo za osvetlitev med nanašanjem ličil in britjem od zgoraj, ali pa na obeh straneh obesimo ozko visečo svetilko. Svetilki poskrbita za idealno razsvetljavo, ko smo pred ogledalom, obenem pa sta okrasni dodatek, ki odvrača pozornost od pomanjkanja naravne svetlobe.

Zagotovljena zasebnost Velika prednost kopalnice brez okna je, da nam zagotavlja popolno zasebnost. Ni nam treba skrbeti za senčila ali namestiti motnega stekla, da nas ne bi videli sosedje. Tak zaščiten občutek je lahko zelo vabljiv in sproščujoč. Pravzaprav so tudi kopalnice v luksuznih hotelih običajno brez naravne svetlobe, a so kljub temu izredno udobne. Pomislite na elemente v njih, ki bi jih lahko s pridom uporabili v svoji kopalnici – od prostostoječe kopalne kadi in velike kabine za prhanje do razkošne razsvetljave.

Umetna razsvetljava, ki oponaša naravno Če ste odločeni, da boste v kopalnico vnesli občutek naravne svetlobe, lahko v dovolj visoki kopalnici namestite spuščen strop, ki ne sega povsem do stene. V tako nastale robove namestite svetila, ki z osvetlitvijo od zgoraj poudarjajo teksturo sten ali ploščic, ki tako postanejo osrednja točka v prostoru. Dobiti je mogoče tudi svetila, ki odlično oponašajo dnevno svetlobo, in so namenjena prav temačnim in temnim prostorom brez oken (prodaja jih denimo Ikea). Namestimo jih na steno ali na strop. Še ena možnost je vgradnja cevastega svetlobnika, ki v kopalnico dejansko prinese naravno svetlobo, a le, če živite v najvišjem nadstropju bloka (in dobite dovoljenje) ali zasebni hiši.