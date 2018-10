Dezinficirajte kuhinjske pripomočke Na gobicah za pomivanje, kuhinjskih krpah, deskah za rezanje in drugih kuhinjskih pripomočkih, ki jih uporabljamo vsak dan, se sčasoma naberejo številni mikrobi, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. Vročina mikrovalovne pečice lahko večino mikrobov pobije – gobice, krpe, deske in druge pripomočke najprej namočite v mešanico vode in kisa ter jih za minuto »pogrejte« v mikrovalovki, pa bodo spet kot novi.

Pripravite obroke le v nekaj minutah Hja, profesionalni kuharji vas bodo sicer gledali postrani, vendar lahko mikrovalovno pečico uporabite tudi za pravo kuhanje in ne le za hitro pogrevanje jedi. V njej lahko pripravite večino jedi, vključno z ribami, krompirjem in mesom, vendar upoštevajte, da je hrana pripravljena precej prej kot v navadni pečici oziroma na ponvi na štedilniku.

Dekristalizirajte med Gre tudi vam na živce strjen med, ki ga le stežka namažete na kruh ali z žličko zajamete iz lončka za čaj ali kot dodatek različnim jedem? Lonček medu preprosto postavite v mikrovalovno pečico in ga segrevajte od 30 do 60 sekund, pri tem pa nikar ne pozabite odstraniti pokrova, saj vas drugače čaka prava mala katastrofa.

Pogrejte kozmetične izdelke Tudi vi sovražite mrzle, strjene kreme, ki po nekaj tednih neuporabe postanejo pravi izziv za nanašanje na telo? Za nekaj sekund jih pogrejte v mikrovalovki v primerni odprti posodi, pa bo vaša kozmetika spet prijetna na otip kot tedaj, ko ste jo kupili.

Popražite česen Pražen česen je odličen dodatek številnim jedem, ki povsem običajnim sestavinam doda tisti slastni priokus po žaru. Ste vedeli, da praženje česna v navadni pečici lahko traja tudi do 45 minut? Če pa ga postavite v mikrovalovno pečico, vas bo čudovito dišeč pražen česen pričakal že v manj kot desetih minutah.

Iztisnite več soka iz citrusov Limone, pomaranče in druge citruse, iz katerih dnevno iztiskate sok, da bi dobili nekaj dragocenih vitaminov, je precej težko stisniti, ko jih vzamete iz hladilnika, pa tudi manj soka dajo. Če pa jih prej v mikrovalovni pečici pogrejete za 10 do 20 sekund, se bo njihov sok cedil skoraj v potokih.

Skuhajte svežo zelenjavo Tudi vi zelenjavo vedno pripravljate na tradicionalen način, tako da jo kuhate v vreli vodi, kar zahteva precej časa in tudi energije? Kaj pa če vam povemo, da lahko najljubšo zelenjavo skuhate kar v mikrovalovki, in to celo brez dodatka vode? Zelenjavo položite v posodo, jo pokrijte, da zadrži lastno tekočino, nato pa pečico za nekaj sekund (ali nekaj minut pri določenih vrstah zelenjave) nastavite na visoko temperaturo.

Pripravite poširano jajce V posodo (ki je seveda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici) zlijte malce vrele vode in dodajte nekaj kapljic belega kisa, nato pa vanjo ubijte jajce in pred segrevanjem z zobotrebcem narahlo predrite rumenjak. Posodo prekrijte z ustreznim materialom in po približno 30 sekundah gretja s polno močjo vas bo v mikrovalovni pečici čakalo popolno poširano jajce.

Osvežite star kruh Dan ali dva star kruh je lahko še popolnoma užiten, problem pa je pogosto v tem, da postane izjemno trd. Če ga zavijete v navlaženo kuhinjsko krpo in ga 10 sekund segrevate v mikrovalovni pečici (in postopek po potrebi večkrat ponovite), bo kruh sčasoma spet postal primerno sočen, da ga pohrustate ob svoji najljubši jedi.

Preženite solze med rezanjem čebule Tudi vi točite solze, ko v kuhinji režete čebulo? Če čebulo za nekaj sekund predhodno pogrejete v mikrovalovni pečici, boste zmanjšali količino pekočih hlapov čebulnega soka, ki se sicer sprošča pri rezanju.