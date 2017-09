Slovenski smučarski skakalec Peter Prevc se je v iskanju popolnosti odločil, da za prihajajočo olimpijsko sezono zamenja opremljevalca smuči. Od slovenskega Slatnarja se seli k Fischerju, ki je v svetu številka ena po številu tekmovalcev na njegovih smučeh. »Naredili smo veliko testiranj in zmagala je kakovost materiala. Ko sem po testiranjih prišel do spoznanja, da mi tujec bolj ustreza, je bila odločitev za menjavo zelo težka. Čustva sem moral poriniti na stran,« je včeraj pod skakalnico v Kranju pojasnil Peter Prevc.

Potem ko je Elan lani spomladi ukinil proizvodnjo smuči, je kot rešitelj vskočil Peter Slatnar, a ga Prevc zapušča že po enem letu. Nove smuči je testiral od junija do začetka septembra. Preizkusil je veliko modelov in ko je vse ocenil s plusi in minusi, se je odločil za menjavo smuči v prepričanju, da bo boljši v novi sezoni. »Hitrost smuči je nihala pri obeh modelih. S Fischerjevimi smučmi je občutek v zraku boljši, več je sproščenosti in zanesljivosti. Kljub prestopu si s Slatnarjem nisva zaloputnila vrat,« je dodal Prevc iz Dolenje vasi v Selški dolini, ki si je nov dom ustvaril v Radovljici.

Peter Slatnar, sicer zagnan inovator, ob našem pogovoru ni kazal znakov užaljenosti. Vse skupaj je sprejel kot del posla. »Prestop v skakalnih krogih ni bil nepričakovan. Želje po preizkušanju smuči so bile že pred dvema letoma, ko jih je proizvajal še Elan. Večni problem je bila hitrost na odskočni mizi, a ta zaostanek smo izničili in je bila enaka pri smučeh Slatnar in Fischer. Torej hitrost ni bila razlog za menjavo. Preizkusil je veliko naših smuči, Fischer mu je izdelal smuči na osnovi naših. Fischer mu v eni fazi letenja bolj ustreza kot naše smuči. Prepoznal jih je kot boljše. Mi njegovo odločitev spoštujemo. Tukaj ni prostora za zamere, gre za povsem športno potezo. Tega ne dojemam kot poraz, ampak je motivacija, spodbuda in naloga, da poskusimo še bolj dodelati in nadgraditi smučko, da bo zanimiva tudi zanj. Najin odnos ostaja enak. Če je zamenjava smuči tisto, da se bo vrnil v svetovni vrh, mu iskreno privoščim. Če se Fischer odloči, k sebi lahko pripelje vsakega tekmovalca na svetu, ker ima za to tudi vzvode,« je pojasnil Peter Slatnar.

Slatnar z novim modelom skakalnih čevljev pripravlja pravo malo revolucijo v skokih. Anže Lanišek in še nekaj mlajših skakalcev naj bi z novimi čevlji, ki so izdelani iz karbona, tekmovali že v letošnji zimi. »Na nov model se bodo lažje prilagodili mlajši tekmovalci, ki so bolj dovzetni za novosti. Dosedanji čevelj rass je nov trd, ko se obrabi, pa mehak. Mi bomo izdelali čevelj za vsakega tekmovalca posebej in bo ostal vseskozi enak, saj karbona ne moreš prisiliti, da postane mehkejši,« je še pojasnil Slatnar. Novi čevelj bodo najprej dobili tekmovalci, ki skačejo na smučeh Slatnar.

Menjava smuči je le eden izmed kamenčkov v mozaiku, da bi se Prevc vrnil v svetovni vrh. »Stanje je za malenkost boljše od predstave na tekmi v Hinterzartnu, (26. mesto, op. p.), kjer sem se zelo mučil. Na tekmo smo pozabili in se osredotočili na to, da bo zrak znova imel rad Petra. Ne spomnim se, kdaj sem bili poleti toliko na skakalnici. Če sem bil lani po trikrat na teden na skakalnici, sem letos po petkrat, včasih tudi sedemkrat. Delo načrtujem le za en teden naprej. Počasi se delo obrestuje in sestavljam mozaik,« je pripravljenost pojasnil Prevc. V minulih mesecih, ko mu ni šlo po načrtih, je bil najprej jezen, nato je tudi že izgubljal voljo, a po temeljitem premisleku je prišel do spoznanja, da vsega o skokih ni pozabil. »Na zimo pomislim zelo redko. Glede na to, koliko dela me čaka, koliko stvari moram še izboljšati, se zime še prav nič ne veselim,« pravi Prevc, ki bo 20. septembra praznoval 25. rojstni dan.

Če Petru Prevcu ne gre, je odkritje poletja Anže Lanišek, ki je z dvema zmagama v Čajkovskem v Rusiji prevzel vodstvo v skupnem seštevku poletne velike nagrade. Vzpon forme sta pokazala tudi Anže Semenič in Robert Kranjec, ki je lansko sezono izpustil zaradi poškodbe. Domen Prevc je bil na maturantskem izletu in bo do konca septembra treniral z mladinsko ekipo.