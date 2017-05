Stadion v Kranju in dvorana na Planini sta od začetka maja kraja, kjer slovenski smučarji skakalci preživijo več časa kot v domači dnevni sobi. Največja novost je, da so zmanjšali ekipe. V elitni reprezentanci A je le šest tekmovalcev, na treningih pa zgolj pet, saj Domen Prevc vadi pod vodstvom Gorazda Bertonclja, ki je vodja novoustanovljene mlade ekipe in je nadgradnja mladinske reprezentance. Matjaž Polak, specialist za telesno pripravo, ne pozna usmiljenja, ko se orli po dvakrat na dan znojijo na atletskem stadionu, kjer smo jih obiskali včeraj popoldne.

Peter Prevc skokov še ne pogreša »Tule se dela baza za vso sezono. Najhujše je že za nami. Letos smo se vsega lotili bolj analitično. Začetek je bil drugačen, manj smo tekli. Nadzora je precej več, kar pomeni, da je delo prilagojeno dnevnemu počutju in formi vsakega posameznika. Precej več je izmenjave mnenj. Trenutno bolj trpi telo kot glava. Ko na stadionu delaš sprinte ali dviguješ uteži, je celo dobrodošlo, da ni treba razmišljati, ampak se po domače povedano znoriš,« je poudaril Peter Prevc. Med mesec dni dolgim dopustom – ni hotel razkriti, kje ga je preživel – se je povsem odklopil od skokov. Ni se oziral v minulo zimo, ampak je misli usmeril v prihodnost. Ker ni imel sponzorskih obveznosti, je načrtoval le za eno uro vnaprej. Tudi teč je šel samo enkrat, pa ne zato, ker je imel željo po treningu, ampak ker mu je bilo dolgčas. »Skokov še prav nič ne pogrešam. Ker mi lani ni veliko uspevalo, sem bil zasičen s skoki, zato sem si privoščil daljši premor, da gredo iz mene slabe navade. Nekatere stvari je pač treba izkoreniniti iz moje glave,« je bil slikovit Peter Prevc, ki mu misli že uhajajo k zimskim olimpijskim igram v Pjongčangu v Južni Koreji. Ko se dvakrat na teden preselijo v dvorano na treninge tehnike na suhem, katerih obseg se je povečal, imata glavno besedo selektor Goran Janus in Jani Grilc, ki po lanski slabši sezoni ničesar ne prepuščata naključju. »Novosti je kar nekaj. Glede motorike je poudarek na kakovosti. Z manjšo ekipo se lahko bolj posvetiš vsakemu tekmovalcu. Fantje so tako zagnani, da jih je treba včasih celo malo krotiti zaradi vneme. Maj je namenjen gradnji temeljev glede moči, junija bomo šli na skakalnico. Izjema je Robi Kranjec, ki se vrača po težki poškodbi in je že opravil tri treninge na 80-metrski skakalnici v Planici. Koleno je vzdržalo, a smo pri Robiju zelo previdni pri obremenitvah,« je povedal selektor Goran Janus, ki je poleti veliko menjaval skakalnice za trening, da se bodo fantje hitreje prilagodili na spremembe profilov. Med dopustom ni postavljal novih rekordov glede velikosti ulovljenih krapov na ribolovu na Madžarskem. Odločitve vodstva panoge za skoke in nordijsko kombinacijo, da se trenerjem plače znižajo za deset odstotkov, ni želel komentirati.

Jurij Tepeš je drvel le 250 km/h »Povod za znižanje plač vsem trenerjem so bili slabši dosežki v lanski sezoni. A vse si lahko povrnejo z nagradami za uspehe, torej kolajnami na olimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu v poletih in svetovnem pokalu,« je pojasnil predsednik zbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič. Robert Kranjec je izjemno motiviran, a obenem previden glede poškodovanega kolena. Da ga ne obremeni preveč ob predolgem soku, skače z nizkih zaletnih mest. V strahu pred poškodbo se z motorjem še ni odpravil na dirkališče. »Koleno je takšno, kot da bi bilo novo. Strahu ni nobenega, v glavi se počasi sestavlja slika, kako naj bi bil videti skok. Nič ne delam na silo, vse bo prišlo počasi,« je pojasnil Robert Kranjec. Glede števila ponovitev na vajah naredi vedno kakšno več, kot je napisano v načrtu treninga. Vsak prost trenutek posveti hčerki Piki. Jurij Tepeš si je med dopustom znova privoščil adrenalinsko dirkanje z avtomobilom na slovitem Nurburgringu, kjer je cena za en krog (20 kilometrov) kar 25 evrov. »Z novim avtomobilom ford sem drvel 250 kilometrov na uro, kar pa je precej manj kot lani s seatom, ko je merilec hitrosti pokazal 310 kilometrov na uro,« je pojasnil najpogumnejši slovenski skakalec Jurij Tepeš in eden najboljših dirkačev med skakalci.