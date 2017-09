Mediji in košarkarski strokovnjaki napovedujejo izenačeno tekmo, tako imenovani finale pred finalom, v katerem bo zanimivo videti, ali bo Slovenija lahko proti izkušenim Špancem unovčila svojo hitro, napadalno igro in z uvrstitvijo v finale dosegla zgodovinski dosežek. V Carigradu na tribuni ekipo kapetana Dragića spremlja okoli 1000 slovenskih navijačev.

Začetek je bil pričakovano živčen na obeh straneh, Slovenci pa so kljub uvodnemu vodstvu Špancev s trojkami Anthonyja Randolpha, Jake Blažiča in Gorana Dragića ohranjali minimalno vodstvo, zatem pa je mimo visokih Špancev zabil še Gašper Vidmar, ki je nato v obrambi še prestregel žogo. Po seriji slabih španskih napadov so ti vendarle znižali, a je na drugi strani s trojko za 16:10 poskrbel 22-letni Aleksej Nikolić. Slovenija je v prvi četrtini vodila največ za sedem točk, nazadnje ob trojki Klemna Prepeliča (22:15). Španci so se po nekaj dobrih napadih približali, a je pet sekund pred koncem pod prekrškom za tri imenitno zadel kapetan Dragić za šest točk prednosti po prvih desetih minutah.

V drugi četrtini smo spremljali podoben potek, Španci pa so vseskozi držali rezultatski stik s slovensko izbrano vrsto. Zelo razpoložen je bil še naprej Prepelič, ki je zaenkrat pri točkah. Toda razigrala sta se tudi Sergio Rodriguez in Pau Gasol, ki je slabe štiri minute pred polčasom zabil za 33:35. Sledila je dobra serija Slovencev, v kateri so zadeli še današnjo deseto trojko, Vidmar pa je v naslednjem napadu po prekršku Špancev v napadu zabil za najvišje vodstvo 47:38.