Magna na vrtu slovenske zemlje

»Slovenija, moja dežela.« Kmalu ne bo več moja dežela. Bo dežela tujega kapitala in nekaterih naših visokih politikov, ki nas z visokimi številkami o zaposlitvi in blagostanju, ki bi sledilo v nekateri morda malo manj razviti pokrajini, prijazno zavajajo tudi v korist svojih interesov. O tem, da bodo na rodni vrtni zemlji zrasli betonski zidovi, ki bodo prečudovito pokrajino, polja in gozdove spremenili v betonsko pošast, niti enega stavka. Da bo gmota materiala in vsa tehnologija neškodljiva in za okolje varna, so pripovedke, ki jim v trenutni stiski tamkajšnji ljudje verjamejo, vendar se največkrat ne uresničijo. So opuščeni kamnolomi, proste nerodovitne pokrajine, čeprav tudi teh v Sloveniji ni veliko, kjer bi pogojno lahko uresničili take projekte.