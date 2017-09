Poleg kriminalistov so bili na kraj s strani pristojne službe napoteni reševalci, ki so na kraju oživljali dva moška, stara 67 in 27 let ter 63–letno žensko. Oživljanje ženske s je bilo uspešno, z reševalnim vozilom so jo nato odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Za moška kljub nudenju zdravniške pomoči na kraju ni bilo več pomoči.

Po prvih ugotovitvah pokojnika nista umrla nasilne smrti. S strani zdravnice je bila odrejena sanitarna obdukcija, ki jo bodo opravili V Ljubljani, z njo pa bodo ugotovili tudi natančen vzrok smrti. Dosedanje ugotovitve kažejo, da je smrt nastopila najverjetneje kot posledica zastrupitve z ogljikovim dioksidom. Policijska preiskava tragičnega dogodka na Vipavskem še poteka.