Da pri starejši stanovalki Tržiča ni vse tako, kot bi moralo biti, so na dan, ko smo Slovenci praznovali kulturni praznik, posumili svojci. To so danes, ko so se oglasili v stanovanju pokojne, tudi potrdili, a so bili zaradi dogodka vidno pretreseni in se o njem niso želeli pogovarjati. Podrobnosti tragične nezgode, da bi preprečili kakšno novo te vrste, so nam zato pojasnili tržiški gasilci. »Ker se gospa dlje časa ni oglašala na telefon, so svojci poklicali policijo, policisti pa so nas prosili za pomoč,« nam je povedal vodja intervencije in podpoveljnik prostovoljnih gasilcev v Tržiču Marjan Topotiš mlajši.

Gasilci so bili v sredo v stanovanju na Muzejski ulici v Tržiču malo pred deveto uro zvečer. S tehničnim posegom so odprli vrata stanovanja v pritličju večstanovanjske hiše. V notranjosti so našli mrtvo stanovalko in poginulega psa. Za oba je bil, kot vse kaže, usoden ogljikov monoksid, ki je po njihovem opažanju izhajal iz grelne naprave na petrolej. Gorenjski policisti so sporočili, da na žrtvi niso odkrili znakov nasilja, odredili pa so obdukcijo. Obvestil o okoliščinah smrti občanke in pogina psa še zbirajo, o tem pa bodo obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.

Okoličani mirne sosede niso pogrešili Kot so povedali okoliški prebivalci, se je prijazna starejša gospa držala bolj zase in se ni veliko družila ali pogovarjala s sosedi. To so pripisovali dejstvu, da ni bila domačinka, temveč naj bi se v Tržič pred nekaj leti preselila iz okolice Radovljice. V majhnem pritličnem stanovanju hiše, v kateri je sicer še sedem drugih stanovanj, je živela povsem mirno in skorajda neopazno, zato tudi sosedje niso bili pozorni na to, da je že ves dan ni bilo iz stanovanja. Gasilci so po besedah poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Tržič Štefana Stubljarja opazili, da je imela žrtev zaprta okna, kar je bilo ob kurjenju peči na petrolej zanjo verjetno usodno. »V starejši stavbi so se sicer stanovalci večinoma ogrevali z radiatorji na elektriko, gospa pa je uporabljala še manjšo petrolejsko peč.« Smrt žrtve je, kot smo izvedeli, po prvih dognanjih pristojnih nastopila vsaj 12 ur pred prihodom gasilcev. Tržičani so nam povedali, da so pred nedavnim tudi v starem delu mesta, katerega del je Muzejska ulica, napeljali plinovod, ki je vir ogrevanja večini tamkajšnjih prebivalcev. »Mnogo hiš je izpraznjenih, marsikdo pa se vseeno ne ogreva z mestnim plinovodom, ker so položnice v zimskih mesecih lahko za koga precej visoke. A v poletnih mesecih smo brez teh stroškov,« nam je povedala ena od stanovalk starega mestnega jedra.

Potrebno zračiti večkrat dnevno Primeri zastrupitve z monoksidom so sicer v tem okolju redki, a vsako takšno tragedijo se z rednim zračenjem prostorov da preprečiti, zagotavlja poveljnik tržiških gasilcev Stubljar. »Nasveti, kako pogosto in za koliko časa je treba prostore zračiti, so različni. Manjši kot so prostori, večkrat je treba na stežaj odpreti okna in jih nekaj minut pustiti odprta. Na splošno velja, da naj bi to storili vsaj štirikrat na dan,« svetuje. Zastrupitev z monoksidom ali tihim ubijalcem, kot še pravijo smrtonosnemu plinu, je vsako leto usodna za povprečno pet prebivalcev naše države. Ogljikov monoksid je namreč plin brez barve, vonja in okusa, zato ga človeška čutila ne zaznajo. Težko je prepoznati tudi simptome zastrupitve z njim, saj so značilni še za vrsto drugih bolezni. Pri blažji zastrupitvi s CO posameznika boli glava, pesti ga utrujenost, slabost in omotičnost. Pri hujših zastrupitvah zaradi višjih koncentracij plina ali daljše izpostavljenosti pa zastrupljenci postanejo tudi zmedeni, imajo motnje vida in hitrejše bitje srca, medtem ko v najhujših primerih izgubijo zavest in lahko celo umrejo.