Podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa so ogorčeni. Melanio namreč modni strokovnjaki zadnje mesece pri izbiri oblačil zgolj hvalijo, zato ne morejo razumeti, kako je revija ni uvrstila na seznam najbolje oblečenih, pišejo ameriški mediji. Verjetno koga dodatno jezi, da se je na seznamu znova znašla nekdanja prva dama Michelle Obama, ki so ju s soprogom Barackom pohvalili v kategoriji parov. Med najbolje oblečenimi so se znašli še kanadski premier Justin Trudeau ter francoski predsedniški par Emmanuel in Brigitte Macron. Za koga je izbira slednje morda dodatno presenetljiva, saj francoska prva dama bolj kot odobravanje glede oblačil žanje kritike.

Številni Trumpovi podporniki so prepričani, da so ameriško prvo damo s seznama izpustili zgolj zato, ker v reviji ne podpirajo politike njenega soproga. »Zagotovo se šalite. Melania je ena najbolje oblečenih prvih dam, v družbi z Jackie O in Nancy Reagan,« se je na twitterju odzvala Cindy. Uporabnica pod imenom SouthernMom pa je zapisala: »Gre za kljubovanje. Dobro veste, da je ena najbolje oblečenih žensk na svetu. Pika.«

Nekateri uporabniki pa so na spletu zagovarjali izbiro revije. »Samo zato, ker je prva dama, še ne pomeni, da bi se avtomatično morala uvrstiti na seznam,« je na facebooku zapisala ena od uporabnic, druga pa izpostavila, da vendarle ne gre zgolj za oblačila. »Gledajo na celotno osebnost. Melania je na tem položaju že skoraj eno leto, pa ni storila nič drugega, kot zgolj nosila oblačila. Je ena najmanj zanimivih prvih dam v zgodovini. Oprostite, a to ni dovolj,« je razložila svoje mnenje.