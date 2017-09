Ko je Donald Trump kandidiral za predsednika, se je že govorilo, da bo ob zmagi postala ameriška veleposlanica na Češkem njegova prva žena Ivana Trump. Zdaj, ko res deli veleposlaniška mesta, ne bi bilo nič čudnega, če bi v Prago res poslal Ivano Zelničkovo, tako kot ni nenavadno, da je za veleposlanico v Vatikanu imenoval ženo nekdanjega republikanskega predsedniškega kandidata Newta Gingricha, v Sloveniji pa podjetnico Kelly Roberts. Veleposlaniško mesto je očitno nagrada za podporo.

Toda 68-letna Ivana je ponudbo zavrnila. Odkrito je povedala, da ji na kraj pameti ne pade, da bi vse dneve delala in se zaradi tega odpovedala razkošnemu življenju: »Govorimo o štirih letih v Pragi, tako da papa, Miami, papa, New York spomladi in jeseni, papa, Saint-Tropez poleti. Rada imam svobodo in hočem početi, kar želim, iti, kamor koli si želim, s komer koli hočem.« Dodala je še, da ne potrebuje prestižne službe, temveč svobodo. Namesto tega bo predsedniški položaj nekdanjega moža raje unovčila s tem, da bo te dni izdala knjigo Raising Trump, ki bo govorila predvsem o tem, kako je vzgajala tri otroke: Donalda ml., Ivanka in Erica. To bo že njena druga knjiga spominov o življenju z Donaldom. Babica Ivana – sin Eric je pred dnevi z ženo Laro dobil svojega prvega otroka, Ivaninega devetega vnuka – pa ni nikoli tako kot sedaj uživala v svojem zvezdniškem statusu. Na newyorškem tednu mode je paradirala v kombinezonu z leopardjim vzorcem. Sploh pa ni bila edina Trumpovka, ki se ji je zdelo, da mora svetu pokazati svojo modno ozaveščenost in s tem malce konkurirati Melanii. Tudi Trumpova druga žena Marla Maples in njena hči Tiffany sta se nenadoma odločili, da bosta modni poznavalki, in paradirali po modnih revijah. Toda niti status prve hčerke Tiffany Trump ni omogočil vstopa na elitno modno zabavo Harper's Bazaarja; še bolj nerodno je bilo to, da so tabloidi objavili elektronsko pošto njenega tajnika, ki je piarovce Harper's Bazaarja prosil, ali ji omogočijo prihod na zabavo.

A ji niso. Malce je bilo tudi nerodno, da je Tiffany ravno tisti dan postala študentka prava na washingtonski Georgetown University, a se ji je očitno zdelo pomembnejše, da se posveti modi.