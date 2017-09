Kanclerski kandidat SPD Martin Schulz, ki se je na čelo stranke zavihtel s funkcije predsednika evropskega parlamenta, v dneh pred nemškimi parlamentarnimi volitvami 24. septembra stopnjuje kampanjo. Po precej medlem nastopu v edinem televizijskem soočenju z Merklovo (CDU) je najprej postregel s pobalinsko ponudbo kanclerki, naj postane podkanclerka v njegovi novi vladi, nazadnje pa še s pisnim povabilom na novo televizijsko soočenje. Schulz meni, da je bilo njuno soočenje prekratko in da nista obdelala vseh pomembnih tem, ki tarejo volilce. Izpostavil je digitalizacijo, izobraževanje in pokojnine. Iz tabora Merklove pa so že sporočili, da potrebe po novem soočenju ni. Kot pravijo, je bilo povedano že vse, Merklova se je predvidenega soočenja udeležila in v njem uživala, novega pa ne potrebuje.

Paradižniki na odru Merklove Schulz tako druge priložnosti za popravljanje vtisa pred volilci v neposrednem soočenju z Merklovo ne bo dobil. Tako kot Merklova bo moral podporo volilcev pridobivati z obiski po državi. Oba kandidata sta pri tem zelo dejavna. Vsak dan imata nastope v vsaj dveh ali treh krajih, hkrati pa nastopata še v različnih televizijskih in radijskih programih. Merklova se pri tem med turnejo po državi sooča s precej nenavadnimi okoliščinami. Njeni nasprotniki, predvsem podporniki Alternative za Nemčijo (AFD) in Nacionalne demokratične stranke Nemčije (NPD), so se odločili njene nastope spremljati z demonstracijami. Kanclerko tako na obiskih spremljajo žvižganje, vzklikanje gesel proti njej, plakati z gesli, kot sta »Merklova mora stran«, »Merklova ni moja kanclerka« in podobna. Na nekaterih nastopih so protestniki na oder celo metali paradižnike. V AFD ne skrivajo zadovoljstva z odmevnostjo demonstracij.

Schulz išče in poudarja razlike Schulz je volilce v torek zvečer prepričeval na televiziji ZDF. Med odgovarjanjem na vprašanja volilcev iz vse Nemčije, ki so prišli v studio, je pogosto poudarjal razlike med volilnima programoma SPD in CDU. Še posebej pri socialnih vprašanjih – padanje pokojnin, naraščanje najemnin, težave mater z več otroki z vračanjem na trg dela – je izpostavljal, da program SPD rešuje vsa ta vprašanja, saj vsebuje pokojninsko reformo, ki bo preprečila padanje pokojnin, omogočila finančne spodbude za družine z več otroki in zaostritev zakonodaje o najemninah. Sedanji zakon, ki naj bi omejil naraščanje najemnin, namreč ne deluje. V mnogih, še posebej večjih nemških mestih so v zadnjih letih močno poskočile in nič ne kaže, da bi se naraščanje upočasnilo. Mnogi najemniki se zato soočajo z eksistencialnimi vprašanji, ko najemodajalci napovedo celo štirikratno povečanje najemnine.

Pokojnine so resna težava Vodja SPD ima prav, ko pravi, da med soočenjem na televiziji kandidata nista dobro obdelala vseh tem. Ena takšnih so res pokojnine in pokojninska reforma, ki je v Nemčiji nujno potrebna, a se ji kanclerka uspešno izogiba že vso predvolilno kampanjo. Po podatkih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) se bodo izdatki Nemčije za pokojnine zaradi hitrega staranja prebivalstva do leta 2050 povečali na 12,5 odstotka, kar je za 2,5 odstotka nad povprečjem OECD. Tveganje za revščino v pokoju se povečuje, še posebej med slabše plačanimi, ki lahko kljub polni delovni dobi računajo le na pokojnino v višini 53-odstotkov plače. Minister za finance Wolfgang Schäuble je že pred časom predlagal, da bi se starost ob upokojitvi zviševala skladno z zviševanjem pričakovane življenjske dobe, a je pri kanclerki naletel na gluha ušesa. Ker gre za občutljivo temo, je razumljivo, da se Merklova ne želi zameriti volilcem, po volitvah pa se lahko še vse spremeni. A kanclerka obljublja, da v njenem novem mandatu povišanja upokojitvene starosti ne bo – Nemci se bodo še naprej upokojevali pri 67 letih.