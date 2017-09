Čeprav se je ustalil v osrčju dežele Porenje - Pfalška, je še zmeraj goreč britanski patriot. Lanski referendumski da izstopu iz Evropske unije ga je hudo vznejevoljil. Če Velika Britanija noče več biti v evropski družini, si bom na svoji nemški posesti ustvaril svojo Malo Britanijo, je sklenil Blackburn.

V minulih mesecih si je dom postopoma preobrazil v hudomušen poklon Britaniji. Blackburn, ki se je v Nemčijo preselil pred 32 leti, obiskovalce Male Britanije zabava z razstavo raznoterih tipično britanskih eksponatov. V zbirki kakopak ne manjkata rdeča telefonska govorilnica in portret kraljice Elizabete v naravni velikosti.

Na vožnjo po svoji posesti goste povabi tudi v zelenem miniju, kakršnega vozi priljubljeni gospod Bean. Njegov britanski mini park pa ne doživlja zgolj odobravanja lokalnega okolja. Jedro spora je postal večtonski vojaški eksponat, ki si ga je dal pred dnevi postaviti na dvorišče. »Zanj sem plačal 13.000 evrov, kar je precejšnja vsota, za prevoz pa sem odštel dodatnih 5000 evrov, nakar smo ga na zdajšnjo lokacijo premaknili z dvema 30-tonskima dvigaloma,« je časniku Mirror razložil nemški Britanec.

»Zame je ta vojaški tank spomenik miru. Okrasil sem ga z veliko maka in z belimi golobi. Mak je v Angliji simbol svobode in miru, hkrati je opomnik na padle in poškodovane vojake v obeh svetovnih vojnah.« A dva soseda vztrajata, da mora tank odstraniti. Za zdaj bo goseničar ostal tam, kjer je. »Notranje ministrstvo je ugotovilo, da je tank demilitariziran, poleg tega stoji na zasebnem zemljišču in ga z ulice ni mogoče videti,« je zadovoljen Blackburn.