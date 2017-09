Aktualnim španskim prvakom, ki v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopajo že 21. sezono zapovrstjo, je zmaga dvignila načeto samozavest po slabem vstopu v domače prvenstvo. Prav pretirano zahtevnega dela sicer niso imeli, saj so na Santiagu Bernabeuu gostili najslabšo ekipi v svoji skupini Apoel iz Nikozije. Temu primerno je bilo tudi razmerje moči na igrišču, saj so nogometaši Reala ob 63-odstotni posesti proti vratom Ciprčanov sprožili kar 27 strelov in se veselili zmage s 3:0. Osrednja zvezda večera je bil Cristiano Ronaldo, ki je dosegel že svoj 106. in 107. gol v evropskih klubskih tekmovanjih. Ob tem velja dodati, da je Portugalec v zadnjem obdobju strahovito natančen, saj je za zadnjih 12 zadetkov potreboval vsega 16 strelov.

Zmaga Madridčanov bi bila nemara lahko še prepričljivejša, če trener Zinedine Zidane v napadu ne bi ostal brez napadalca Marca Asensia. Enaindvajsetletnik je tekmo izpustil zaradi precej bizarnega razloga, saj se mu je zaradi neprevidnosti pri depiliranju nog vnel mozolj. Nevsakdanja poškodba mladeniča je na družbenih omrežjih seveda poskrbela za poplavo šal na njegov račun, med duhovitejšimi pa je bila tista nekdanjega angleškega reprezentant Garyja Linekerja, ki je na twitterju zapisal: »V času mojega igranja se to ne bi nikoli zgodilo. Mi smo se voskali.«

Velik kamen pa se je odvalil od srca nogometašem Tottenhama, potem ko so s 3:1 premagali Borussio Dortmund. Angleški podprvaki zaradi prenove svojega stadiona domače tekme igrajo na Wembleyju, kjer pa so izrazito neuspešni. Pred sredinim uspehom proti Nemcem so namreč na angleškem nacionalnem stadionu na zadnjih enajstih tekmah zmagali le enkrat, trikrat remizirali in kar sedemkrat izgubili. »Upam, da bo ta zmaga prekinila govorice o prekletstvu,« je po obračunu dejal trener londonske ekipe Mauricio Pochettino.

Ob gostujoči zmagi Manchester Cityja s 4:0 proti Feyenoordu je uspešen začetek angleških klubov v ligi prvakov skazil le Liverpool, ki je na stadionu Anfield remiziral proti Sevilli. Naslednja tekmeca Mariborčanov v skupini E sta se razšla z izidom 2:2, bližje zmagi pa je bil Liverpool, ki bi lahko že v prvem polčasu vodil s 3:1, če Robert Firmino v 43. minuti ne bi zapravil najstrožje kazni. Nenatančni Brazilec je s tem postal prvi nogometaš rdečih po letu 2007, ki je v ligi prvakov zgrešil enajstmetrovko.