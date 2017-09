V prvi minuti je Martin Milec streljal dobro s pol razdalje, a je bil njegov poizkus vseeno zgolj ogrevanje za vratarja Artema Rebrova. Dobro je v nadaljevanju delovala naveza Gregor Bajde in Marcos Tavares. Bajde je v napadu ob prelomu desete minute pred vrata ruske ekipe poslal predložek, po katerem se je žoga znašla pri Valonu Ahmediju, ki je sprožil silovito z levico, a neuspešno.

Med bolj razpoloženimi pri domačih je bil sicer Mitja Viler, ki je v 22. minuti v kazenskem prostoru z nenadno podajo iskal Bajdeta, a je žoga švignila v golavt. Osem minut kasneje je s strelom presenečenja na drugi strani Nizozemec Quincy Promes prebudil mariborskega čuvaja mreže Jasmina Handanovića.

Drugi del prvega polčasa ni bil posebej zanimiv, dogajanje se je pretežno odvijalo na sredini igrišča. Še najbolj zanimiva je bila poteza Vilerja, ko je tri minute pred odhodom na odmor kot proti Zrinjskemu predložek pretvoril v strel. Tokrat je žoga oplazila stransko mrežo.

Prva priložnost za Spartak na začetku drugega dela

Maribor je nadaljeval napadalno, vendar je po napaki Marka Šulerja prva stoodstotna priložnost pripadla Moskovčanom. Aleksandr Samedov se je na srečo uštel ob spodkopavanju žoge in jo poslal čez gol. Žal se je 33-letni Rus le devet minut kasneje odkupil in po odbitem strelu žogo s petih metrov zabil pod prečko Handanovića.

Mariborčani so se na zaostanek odzvali zelo dobro in naslednjih deset minut močno pritisnili za morebitno izenačenje. Že v 62. minuti je po protinapadu do strela iz ugodnega položaja prišel Blaž Vrhovec, a je bil ta blokiran, le nekaj trenutkov pozneje pa je nov napad in strel z glavo Damjana Boharja ustavila desna vratnica.