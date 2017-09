Zgodovina gor, tekmec dol. Marcos Tavares je izstrelil kar iz prve: »Naredili bomo vse, da na prvi tekmi doma zmagamo.« Pa saj, to je tisto, kar vijoličastim (najbolj/edino) manjka. Nocoj pride liga prvakov tretjič v Ljudski vrt, kjer v šestih dosedanjih tekmah Maribor še ni slavil (dva remija, štirje porazi). »Prav je, da jih je strah,« sloves Ljudskega vrta, ki ga Rusi zaradi slovenske reprezentance še kako pomnijo, pravi Darko Milanič.

Milanič ni kupil nove obleke

Že res, da liga prvakov ne pride vsako leto. Toda edino, kar naj bi se spremenilo, kot usklajeno, previdno, vendar tudi samozavestno pravijo pod Kalvarijo, je število medijskih obveznosti. Vse drugo naj bi bilo kot običajno, sploh priprava na tekmo s Spartakom. Bili so moteči faktorji – šlo naj bi za premije –, vendar so ti po zagotovilih Milaniča odpravljeni. Očitno je bil remi s Celjem dovolj dobro opozorilo. Trener Maribora ni kupil nove obleke, čeprav je po preskoku čez Hapoel napovedal, da jo bo, ker naj stara ne bi zdržala vsega slavja. »S financami je treba paziti, obleka je bila v čistilnici in so ocenili, da je (še) dobra,« so besede Milaniča, ki pa v precejšnji meri veljajo tudi za njegovo moštvo.

Kupili so, ne bi pretirano zapravljali, »novo«, a se bodo ponašali še s »starim«. Maribor se je po uvrstitvi v ligo prvakov do konca prestopnega roka resda okrepil, toda Dare Vršič se je proti Celju pri prvem strelu poškodoval (»Informacija je, da ni hujše poškodovan, pričakujemo ga v kratkem«), Or Inbrom pa je doslej predvsem pojasnil, kako se piše njegovo ime (ne kot Lior Einbrom), prvi trening je opravil šele v petek, povrhu ima težavo s peto, Luka Zahović še okreva. Milanič bo torej Spartaku zoperstavil tisto, kar je zadostovalo za Hapoel. Je tudi zato spočil Valona Ahmedija? »V zelo dobrem stanju je, res je, da nekaj časa ni igral, a včasih je tudi to dobrodošlo. Imel je veliko tekem pred tem, odmor tekem mu je dobro koristil.«