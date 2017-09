Bralci knjig fantazijske serije Igra prestolov že dlje časa kalkulirajo, kdaj bi pisatelj George R. R. Martin utegnil izdati šesto knjigo. Z njo se je pričel ukvarjati že leta 2011. Po prvotnem načrtu bi naj šesto knjigo končal še preden bi ustvarjalci serije posneli šesto sezono. Ko se je ta načrt sfižil, so oboževalci pričeli upati, da bodo lahko knjigo prebrali preden se na televizijskih zaslonih pojavi sedma sezona. Ker se je slednja pred tedni končala, nove knjige pa še ni, bralcem preostaja zgolj upanje, da bodo knjigo držali v rokah preden bo HBO predvajal osmo (in tudi zadnjo) sezono priljubljene nanizanke. Televizijska mreža HBO za zdaj še ni sporočila datuma (in pravzaprav tudi ne leta), kdaj se lahko gledalci nadejajo pričetka osme sezone.

Zablode umetne inteligence

Čeprav je umetna inteligenca predvidela nekaj precej priljubljenih teorij, ki se bodo najverjetneje uresničile, je na nekaterih področjih milo rečeno precej zašla. V enem izmed poglavij tako beremo, da Sansa pravzaprav ni Starkova, temveč Baratheonova. Prav tako je malo verjetno, da se bo v seriji ali knjigi pojavil lik, imenoval Greenbeard.

»Vsekakor ne gre za perfekcijo,« je dejal Thoutt. »Algoritem ne gradi zgodbe na daljši rok in tudi slovnica ni najboljša,« je o umetni inteligenci dejal za portal motherboard.com. Toda računalniški algoritem je precej uspešen pri posnemanju sloga pisanja Georga R. R. Martina.

Umetna inteligenca, ki so jo uporabili za pisanje knjige, je zasnovana podobno kot človeški možgani. Ne gre zgolj za to, da bi razumela in znala upoštevati navodila, temveč se je sposobna tudi učiti.

Bralca, ki se bo podal v branje besedila, ki ni plod človeškega uma, bo morda tu in tam zmotila nekonsistentnost zgodbe. Nekateri liki, ki so umrli že v prvi ali drugi knjigi, pod peresom računalniškega algoritma nenadoma oživijo in mirno (no, bolj ali manj) živijo dalje.

Pisanje računalniškega algoritma seveda ne more biti primerljivo s pisanjem pisatelja. »Če bi bila umetna inteligenca sposobna tega, bi bili pisatelji v resnih težavah,« je še dejal Thoutt.

Nekoliko štorasto napisana poglavja so za zdaj vse, kar imajo oboževalci. To, ali čakanje na novo sezono ali novo knjigo. Za zdaj ni znano, kaj od tega bo prej.