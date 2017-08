Pričakovati je bilo, da bo finale sedme sezone Igre prestolov spet podiral rekorde v gledanosti, in jih tudi je. Publika Igre prestolov namreč v nasprotju s publiko večine drugih serij raste vse od leta 2011, ko se je začela, 2,5 milijona gledalcev, kolikor jih je imela prva sezona, pa je že minorna številka, ko jo primerjamo z današnjo gledanostjo.

Sedmo, zadnjo epizodo te sezone si je z nedelje na ponedeljek ogledalo kar 16,5 milijona ljudi. Mednje je vštetih 12,1 milijona gledalcev, ki so epizodo videli, ko je bila prikazana na rednem sporedu televizije HBO, preostali štirje milijoni pa so jo videli prek aplikacije HBO Now in na HBO-platformi za video na zahtevo HBO Go.

Za tretjino višja gledanost kot lani Gledanost finala sedme sezone je bila kar 36 odstotkov višja od gledanosti finala šeste sezone, računati pa je, da bo letošnji finale v naslednjih dnevih na drugih platformah in ob ogledu televizije s časovnim zamikom videlo še kar nekaj dodatnih milijonov. V povprečju si je vsako epizodo letošnje sezone ogledalo 30,6 milijona gledalcev (34 odstotkov več kot lani), in to brez piratskih ogledov, ko bodo v povprečje vključili še končno gledanost finalne epizode, pa jih bo zagotovo več kot »le« 30. 79-minutni finale vsebinsko izjemno zgoščene sedme sezone je, če vprašate oboževalce serije, izpolnil vsa pričakovanja. Imel je zmaje, žive mrliče, incest, spletke, smrt priljubljenega lika, veliko ognja in ledu, postal pa je tudi glavna pop tema tega poletja, ki se ji v ponedeljek ni mogel izogniti niti Igor E. Bergant v Odmevih. Bergant je v pogovoru s prevajalcem in poznavalcem serije Boštjanom Gorencem - Pižamo malo okorno mešal termine, od sezone in serije do nanizanke in nadaljevanke, vendar se tisti, ki so serijo v nasprotju z Bergantom gledali, verjetno niso pustili motiti. Njih je bolj begalo vprašanje, kaj bodo počeli zdaj. Oziroma vse do leta 2019, ko se bo Igra prestolov z osmo sezono tudi dokončno končala.