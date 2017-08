V sredo ponoči so hekerji napadli nekaj računov na twitterju televizijske mreže HBO. Hekerji skupine OurMine so na računu HBO objavili tvit, da le preverjajo varnost njihovih računov, ter zapisali: »Naredimo #HBOHacked najbolj popularen.« Vdor ne bi bil nič posebnega, če ne bi bil le še eden v seriji celomesečnih hekerskih napadov na HBO. V enem od njih je heker po imenu Mr. Smith pridobil poslovne informacije mreže, najbolj pa je bil odmeven napad, po katerem sta se na spletu pojavili dve epizodi sedme sezone nadaljevanke Igra prestolov. Seveda mnogo prej, preden bi jih predvajali na televiziji. Epizodi sta bili magnet za oboževalce serije, ki so si ju nemudoma ogledali, poleg tega pa so še bolj nestrpno čakali na preostale epizode. Za nameček pa je eno epizodo predčasno na splet spustil kar HBO sam; v Španiji in Skandinaviji je bila v nedeljo nekaj ur pred premiero brezplačno na voljo ena od epizod.

A ne glede na to, da so bile epizode vidne že prej, ima vsaka redno predvajana epizoda Igre prestolov višjo gledanost kot prejšnja. Ker če kaj, potem zna HBO zelo dobro zakuhati poletno prestolno vročico. Spomnimo se le lanskega poletja. Pred začetkom šeste sezone se je vse poletje histerično pisalo o tem, ali je Jon Snow, ultimativni lik serije, mrtev ali ne. Histerija je šla tako daleč, da so oboževalci sestavljali natančen potovalni itinerar igralca Kita Heringtona in na tak način ugotavljali, ali je mogoče, da je bil prisoten na snemanju serije. Na koncu se je misteriozna smrt izkazala za zelo dobičkonosno: gledanost sezone se je povišala za 25 odstotkov glede na prejšnjo, Harington pa si je prislužil emmyja.

HBO neti ogenj že za nadaljevanko, ki naj bi nasledila megauspešno Igro prestolov. Ustvarjalca te David Benioff in D. B. Weiss naj bi se lotila serije Confederate, ki bi se dogajala v fiktivni Ameriki, v kateri bi še vedno veljalo suženjstvo. Še pred nedavnimi dogodki v Charlottesvillu so mnogi podvomili o pravi izbiri tematike, češ da je to občutljiva tema ameriške zgodovine, ki ni najbolj primerna za fantazijsko televizijsko nadaljevanko. Televizijska mreža nadaljevanko napoveduje v prihodnjem letu, torej ne gre dvomiti, da bomo tudi prihodnje poletje razpravljali o tej televizijski mreži.