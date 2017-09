Propadajoča stavba nekdanjega železničarskega počitniškega doma sredi Kranjske Gore že dve leti, torej odkar se je najemnikom iztekla pogodba o najemu, sameva. Lastniki, Slovenske železnice, so se po daljšem premisleku o tem, kaj bi storili z objektom, vendarle odločili. »Slovenske železnice objekta ne bodo prodale, temveč zanj načrtujejo obnovo,« je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi pri Slovenskih železnicah Janez Krivec.

Neuresničeni načrti o bazenskem kompleksu

Tudi domačini so zadovoljni, da se bo propadanje zapuščenega počitniškega doma vendarle končalo. Objekt, v katerem so včasih letovali otroci, je namreč v neposredni bližini šole, vrtca in dvorane Vitranc, tako da so v nevarnosti prav najmlajši prebivalci Kranjske Gore, ki do ostankov nočnih zabav nepridipravov lahko preprosto dostopajo. Domačini so zabave željne nepridiprave opazili celo na strehi objekta in opozorili, da bi se takšna dogodivščina lahko končala tragično, vlom v objekt pa so pred približno enim letom obravnavali tudi policisti.

Sicer pa bi na tem mestu in v bližnji okolici moralo po preteklih skupnih načrtih Slovenskih železnic in Term Olimia stati sodobno termalno kopališče z bazeni, savnami in centrom dobrega počutja. Načrte so po besedah pristojnih iz Term Olimia takrat preprečile zaostrene gospodarske razmere. V Kranjski Gori obžalujejo, da se težko pričakovana naložba, vredna med 10 in 14 milijonov evrov, ni uresničila. Že več kot dve desetletji si namreč prizadevajo, da bi svojo turistično ponudbo popestrili tudi z obširnimi bazenskimi programi. S takšno popestritvijo ponudbe bi namreč v Kranjsko Goro privabili več obiskovalcev tudi jeseni in spomladi, ko jih je sicer precej manj kot v obeh glavnih sezonah – poleti in pozimi.