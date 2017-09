Ljubljanska mestna občina je lani vložila lastninsko tožbo proti osmim rogovcem, ki so se izpostavili kot posestniki prostorov nekdanje tovarne Rog, ljubljansko okrožno sodišče pa je prejšnji mesec odločilo v prvem primeru. Ugodilo je tožbenemu zahtevku mestne občine in uporabniku naložilo, da se mora iz prostorov nekdanje tovarne koles ob Trubarjevi cesti, kjer se je v dobrem desetletju oblikovala avtonomna cona, izseliti. Prvi od osmih toženih rogovcev je, kot so sporočili z občine, »dolžan vrniti občini v neposredno posest objekte in zemljišče – prostore bivše tovarne Rog, (