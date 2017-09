Družinska gazela FerroČrtalič iz Dolenjskih Toplic, katere trajnostna rast 53 let delovanja temelji na inovativnosti in nagovarjanju tehnološko najbolj zahtevnih kupcev, je včeraj predstavila avtomatsko robotsko celico ASP 1200 ECO, napravo za utrjevanje pristajalnega podvozja in lopatic letal po metodi mikrokovanja (shot peening). Obdelovalni center za obdelavo najzahtevnejših letalskih delov je v celoti plod njihovega znanja, njegova vrednost pa je okoli 600.000 evrov.

Prvo napravo so že prodali v Indonezijo, in sicer letalski družbi AirAsia, ki je s skupino letalskih družb največji azijski letalski prevoznik, ki letno ustvari okoli šest milijard dolarjev. V proizvodnji je že druga za Turčijo, do konca leta bi lahko sklenili vsaj še eno podobno pogodbo, saj so že nagovorili vse večje proizvajalce letal, od evropskega Airbusa, ameriškega Boeinga do kitajskega Comaca in brazilskega Embraerja, je pojasnila Mojca Č. Andolšek, direktorica podjetja.