Spoštujmo drevesa, ohranjajmo jih! V projektni nalogi so lastniki želeli urediti zunanji bivalni prostor pod krošnjami, v katerem bodo lahko uživali skozi vse leto. Center načrtovanja tako predstavlja cigarar, ki smo mu dodane objekte prilagodili glede na njegovo rast in razvejanost. Na JZ smo drevo objeli s treh strani: na levi z nadstrešeno kuhinjo z veliko pečjo, po sredini s pergolo in na desni s pokrito vrtno jedilnico. Poletno kuhinjo smo prilagodili kuharskim mojstrom, ki v odprti peči pripravijo jedi z žara, pod črepnjo (t. i. peko) ali hrano na vrtljivi palici. V pomoč so večji kuhinjski pult, vodno korito ter lesene omarice.

V družbi lesa se povečuje kakovost bivanja Drevesa imajo svojo moč, hkrati pa so tudi obnovljiva in trajnostna. Za objekte smo izbrali lepljen smrekov les, ki mora biti prilagojen za zunanjo uporabo – sekan ob pravem času, pravilno sušen, skladiščen ter na izpostavljenih mestih zaščiten s kritino. Konstrukcijo smo s kovinskimi sidri točkovno vpeli na betonske temelje, ravno streho pa pokrili s PVC-folijo Sikaplan ter jo zaključili z aluminijastimi obrobami. Zaradi želje, da se približamo videzu drevesnega debla, smo les tudi pobarvali in ga estetsko oplemenitili.

Detajli so element »diamantnosti« Lastniki imajo izjemen občutek za estetiko, saj je vrt glede na letni čas poln drobnih detajlov. Poletna tema se odraža v mizni niši, polni peska in školjk, visečih kamnitih detajlih iz barvite cvetlične grede, kostanjevih čokih, kristalnih kamnih in odpadlih semenih cigararja, ki lično zakrivajo tla v drevesnem krogu; svoje mesto za majhne barjanske ptice pa najde tudi viseča hišica. V zavetju cigararja in smreke je tudi ob dežju in meditativnih zvokih listov spokojno posedeti na lesenem pohištvu, pojesti okusno večerjo ter si privoščiti konjak in cigaro. Špela Pavlič Kos in Jože Kos Fotografije: Mizarstvo Kos