Nova družina geotermalnih toplotnih črpalk WPG-07(21)-(K)2 HT je primerna tako za novogradnje kot za starejše objekte ter tako za talno kot tudi za radiatorsko ogrevanje. Na voljo sta različici z integriranim 200 l bojlerjem (s kapaciteto 250 l uporabne vode) za enostavne zgradbe ali pa brez bojlerja za bolj kompleksne ogrevalne sisteme. Nova družina toplotnih črpalk z integriranim bojlerjem poskrbi za izjemno varčno pripravo tople sanitarne vode skozi celo leto, medtem ko se prostori pozimi ogrevajo, poleti pa ohlajajo (opcijsko).

Nova elegantna oblika toplotne črpalke je izredno kompaktna, vse je v eni notranji enoti (zunanje enote ni), za vgradnjo pa je dovolj že 1 m2 prostora, kar pomeni, da kurilnica pravzaprav sploh ni več potrebna. Poleg kompaktnosti, neslišnosti in okolju prijaznega delovanja novo toplotno črpalko odlikuje tudi izredna učinkovitost – sezonsko grelno število SCOP do 6,0 (pri nizkotemperaturnem ogrevanju v povprečnem klimatskem področju), kar vam omogoča zelo nizke obratovalne stroške in do 80 odstotkov prihranka pri stroških ogrevanja.

Geotermalna energija ima veliko prednosti

Pri obratovanju so precej nižji stroški od drugih sistemov in vam lahko prihrani do 80 odstotkov stroškov pri ogrevanju. Geotermalna toplotna črpalka uporablja čiste, obnovljive vire energije brez emisij ogljikovega dioksida, ogljikovega monoksida in drugih toplogrednih plinov. Prav tako ne obstajajo kakršna koli vprašanja o varnosti in kakovosti zraka v zvezi z izgorevanjem v notranjosti hiše.

Slovensko družinsko podjetje Kronoterm ponuja rešitve ogrevanja in hlajenja prostorov ter gretja sanitarne vode s toplotnimi črpalkami za vse vrste objektov – novogradnje, starejše gradnje, večstanovanjske in industrijske objekte. Toplotne črpalke Kronoterm so na voljo za vse toplotne vire (voda/voda, zemlja/voda in zrak/voda) z najboljšim izkoristkom za vaše potrebe. Njihova tehnična podpora in svetovanje vam bosta s strokovnim ogledom vašega objekta zagotovila najboljšo izbiro toplotne črpalke za vaše potrebe. S svojo izbrano mrežo visokokvalificiranih monterjev pa bodo poskrbeli tudi za kakovostno izvedbo in vaše končno zadovoljstvo.